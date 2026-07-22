Un hombre de 63 años se ahoga en la piscina municipal de Usera

Un hombre de 63 años resultó muy grave después de sufrir un ahogamiento este pasado martes en la piscina del Centro Deportivo Municipal Moscardó, en el distrito madrileño de Usera. La rápida intervención de los socorristas y de los equipos de Samur-Protección Civil permitió revertir la parada cardiorrespiratoria que presentaba antes de su traslado al Hospital Clínico.

Los primeros en actuar fueron los socorristas de la instalación, que sacaron al hombre del agua e iniciaron de inmediato las maniobras de reanimación mientras llegaban los servicios de emergencia.

A su llegada, los sanitarios de Samur-Protección Civil continuaron con la asistencia y lograron "revertir la parada cardiorrespiratoria". Tras estabilizar al paciente, lo trasladaron al Hospital Clínico, donde ingresó en estado muy grave.

#Ahogamiento en la piscina del Centro Deportivo Municipal Moscardó, #Usera.@SAMUR_PC revierte la parada cardiorrespiratoria de un hombre de 63 años que han rescatado los socorristas y han comenzado maniobras. Trasladado muy grave al Clínico con escolta de @policiademadrid. pic.twitter.com/89vReQsp91 — Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) July 21, 2026

Durante la intervención, una psicóloga de Samur prestó apoyo a la pareja de la víctima. Por su parte, la Policía Municipal de Madrid colaboró en el operativo desalojando las instalaciones junto al personal del centro, así como escoltando el convoy sanitario hasta el hospital para agilizar el traslado.