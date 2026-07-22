Un trabajador muere aplastado por maquinaria en las instalaciones de Renfe en Madrid

Un trabajador de unos 30 años ha fallecido este martes tras ser aplastado por maquinaria metálica de conservación de trenes en la Base de Mantenimiento Integral de Renfe, situada en el distrito madrileño de Villaverde. En el mismo accidente laboral han resultado heridos otros dos operarios.

El siniestro se ha producido sobre las 14:20 horas en las instalaciones de Renfe-ADIF. Hasta el lugar se han desplazado sanitarios del Samur-Protección Civil y agentes de la Policía Municipal de Madrid, que han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.

Un fallecido y dos heridos

A la llegada de los servicios de emergencia, uno de los trabajadores se encontraba inconsciente y no pudo ser reanimado, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar.

Los otros dos operarios implicados presentaban fracturas de diversa consideración y fueron atendidos por los sanitarios desplazados hasta la base de mantenimiento.

La investigación ha sido asumida por la Comisaría de Coordinación Judicial de la Policía Municipal de Madrid, que tratará de determinar cómo se produjo el accidente durante los trabajos de mantenimiento.

Por su parte, Renfe ha anunciado la apertura de una investigación interna para esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas necesarias con el objetivo de evitar que se repitan hechos similares. En un comunicado, Renfe ha informado de que el trabajador fallecido pertenecía a una empresa contratista que prestaba servicio en la base de mantenimiento de Villaverde.

La compañía ha trasladado sus condolencias a los familiares, compañeros y allegados de la víctima y ha señalado que, según la información disponible hasta el momento, el accidente se produjo durante unos trabajos de mantenimiento por causas que continúan bajo investigación.