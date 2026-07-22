Verano de obras en Atocha: masivos cortes y desvíos en hasta siete líneas de Cercanías Madrid

El tramo de la C-5 de Cercanías entre Villaverde Alto y Embajadores quedará completamente interrumpido desde este jueves por las obras que Adif está ejecutando en la estación de Atocha para implantar un nuevo esquema de vías, una actuación con la que se busca aumentar un 33% la capacidad del túnel de Sol.

El corte se prolongará hasta el próximo 16 de agosto y obligará a reorganizar el servicio en una de las líneas con mayor número de viajeros de la red.

Durante este periodo, los trenes circularán cada diez minutos en los tramos Humanes/Fuenlabrada-Villaverde Alto y Móstoles El Soto-Embajadores. Además, Renfe pondrá en marcha un servicio de lanzadera entre Villaverde Alto y Méndez Álvaro, con paradas en Puente Alcocer, Orcasitas y Doce de Octubre, que tendrá una frecuencia de un tren cada 35 minutos.

Las afecciones no terminarán ahí. Entre el 1 y el 28 de agosto también habrá cambios en las líneas C-2, C-7, C-8a, C-8b y C-10 por el avance de las obras en Atocha.

En la C-2, los trenes circularán por la vía de contorno, con frecuencias de 20 minutos en hora punta y de 30 minutos en hora valle. En la C-7, el tramo entre Alcalá de Henares, Entrevías y Atocha contará con trenes cada 12 minutos en hora punta y cada 16 minutos el resto del día, mientras que entre Príncipe Pío, Las Rozas y Nuevos Ministerios la frecuencia será de 30 minutos.

Los viajeros de las líneas C-8a y C-8b también verán reducido el servicio. En ambos casos habrá trenes cada 30 minutos en hora punta y cada 60 minutos en hora valle en los tramos entre El Escorial y Atocha, y entre Cercedilla y Atocha, respectivamente.

Por su parte, la C-10 funcionará con una frecuencia de 30 minutos entre Villalba y Delicias. Además, durante este periodo permanecerá cerrado el acceso a los andenes de la estación de Méndez Álvaro.

Las obras también tendrán impacto ya en los últimos días del verano. Los fines de semana del 29 y 30 de agosto y del 5 y 6 de septiembre se cortará el túnel de Sol entre Atocha y Nuevos Ministerios, lo que afectará a las líneas C-3 y C-4. En esos días se establecerán cabeceras provisionales en Atocha para los trenes de ambas líneas y en Nuevos Ministerios para los servicios de la C-4.

Como alternativa, los viajeros que dispongan de un título válido de Cercanías podrán utilizar los autobuses regulares de la EMT.

Adif ha explicado que estos trabajos se han concentrado durante el verano, cuando el número de viajeros es menor, para reducir el impacto sobre los usuarios. Además, ha asegurado que serán "las últimas obras relacionadas con esta actuación que interfieran al servicio" en el túnel de Sol.

Renfe informará de todas las modificaciones a través del personal de atención al cliente en las estaciones, la megafonía, la cartelería, las redes sociales y su canal de WhatsApp.