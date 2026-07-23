Agotadas en una hora las plazas para visitar la restauración de la fuente de Cibeles

El Ayuntamiento de Madrid ha experimentado un éxito rotundo en la apertura de las reservas del programa 'Abierto por Restauración'. Las 2.640 plazas gratuitas destinadas a visitar los trabajos de restauración de la Fuente de Cibeles se han esfumado este jueves en poco más de una hora después de su lanzamiento.

Tal y como ha detallado la agencia Europa Press, a las 10:00 horas comenzó el plazo de inscripción y, apenas una hora más tarde, la página informaba de un tiempo estimado de espera de 55 minutos y de que había 16.447 personas por delante. Ya a las 11:10 horas, las entradas se encontraban agotadas.

Este programa municipal contempla un total de 176 visitas guiadas que se desarrollarán durante los meses de julio, agosto y septiembre. Los recorridos se organizarán en grupos reducidos de quince asistentes, quienes estarán acompañados en todo momento por un experto y un auxiliar, y tendrán una duración aproximada de cincuenta minutos.

Los afortunados que han logrado registrarse podrán acceder a la estructura de andamios instalada alrededor del monumento. Desde esa posición elevada, podrán contemplar de cerca la figura de la diosa, su majestuoso carro y los leones Hipómenes y Atalanta. Además de disfrutar de estas vistas, los guías explicarán la historia de la fuente y desgranarán los trabajos que se están ejecutando para asegurar su conservación.

En cuanto a la intervención patrimonial, el Consistorio ha previsto una duración estimada de cinco meses. Los trabajos incluirán la limpieza de las superficies pétreas, eliminando la suciedad acumulada. Asimismo, se llevará a cabo el tratamiento de juntas y fisuras, la consolidación estructural de la piedra y la restauración de los elementos metálicos que hayan resultado afectados por la corrosión natural. Igualmente, se instalarán sensores para monitorizar a diario el comportamiento y el estado del monumento.

Como complemento a esta iniciativa, la presente edición de 'Abierto por Restauración' ofrecerá recorridos guiados al Pabellón de los Hexágonos, que actualmente se encuentra inmerso en su propio proceso de rehabilitación. Para este entorno, se ofrecen 72 visitas y 2.160 plazas gratuitas. Sumando ambos monumentos, el programa ofrecerá 248 visitas y 4.800 plazas.