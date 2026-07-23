Almeida descarta subir el límite de ruido en Madrid y alegará contra la nueva ley de Ayuso

El Ayuntamiento de Madrid no aprovechará la reforma de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas (LEPAR) impulsada por la Comunidad de Madrid para elevar los límites de ruido permitidos en la capital. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha descartado modificar la ordenanza municipal de contaminación acústica y ha avanzado, además, que el Consistorio presentará alegaciones durante la tramitación de la norma autonómica para que siga siendo el Gobierno regional el encargado de autorizar los eventos extraordinarios.

Las declaraciones del regidor llegan un día después de que el Consejo de Gobierno aprobara el Proyecto de Ley de Impulso y Desarrollo Equilibrado de la Región (LIDER), la nueva Ley del Suelo con la que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso pretende acelerar el desarrollo urbanístico, facilitar la construcción de vivienda y reducir de doce a cuatro años los plazos de tramitación de los planes urbanísticos. El texto incorpora también una modificación de la LEPAR que, entre otras cuestiones, abre la puerta a que los ayuntamientos regulen determinados aspectos relacionados con el ruido.

Pese a esa posibilidad, Almeida ha dejado claro, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, que el Ejecutivo municipal "en principio" no contempla tocar la ordenanza vigente para aumentar los decibelios permitidos en la ciudad.

A su juicio, una decisión de ese calado requeriría "un debate muy amplio" en el que participaran también los grupos municipales, al tratarse de una cuestión "muy sensible" que afecta directamente "a la calidad y al bienestar de los vecinos". Por ello, ha insistido en que el Gobierno municipal no se plantea abrir ese debate en este momento y que, si alguna vez llegara a hacerlo, debería abordarse con un amplio consenso.

En paralelo, el alcalde sí ha respaldado otra de las novedades incluidas en la reforma autonómica: la prohibición del uso de fuego vivo en el interior de los establecimientos de hostelería. Almeida ha considerado que se trata de una medida "razonable" desde el punto de vista de la seguridad.

En la misma línea se ha pronunciado la vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, quien ha explicado que el borrador de la nueva ordenanza municipal de prevención de incendios se encuentra ya "muy avanzado" y recogerá esta modificación impulsada por la Comunidad de Madrid, al entender que constituye "una medida de seguridad necesaria".

Sanz ha recordado además que, durante los últimos meses, el Ayuntamiento ya había mantenido contactos con el sector hostelero para recomendar que se evitara el uso de llama viva en los locales y que su utilización quedara restringida a espectáculos concretos o a espacios donde las condiciones de seguridad lo permitieran.