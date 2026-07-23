Ayuso ficha a Gallardón, Aguirre y Cifuentes para la Comisión Jurídica Asesora de Madrid

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles el nombramiento de los expresidentes regionales Alberto Ruiz-Gallardón, Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como nuevos miembros de la Comisión Jurídica Asesora, el órgano consultivo encargado de asesorar al Ejecutivo autonómico en cuestiones de especial relevancia jurídica.

El anuncio lo realizó el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, tras la reunión del último Consejo de Gobierno antes del paréntesis estival.

La Comisión Jurídica Asesora emite dictámenes sobre los asuntos que le plantean tanto el Ejecutivo madrileño como otras administraciones públicas en los supuestos previstos por la ley. Aunque sus informes no son vinculantes, constituyen una referencia jurídica de gran importancia para la actuación de las administraciones de la región.

Con su incorporación, Ruiz-Gallardón, Aguirre y Cifuentes pasarán a formar parte de este órgano independiente, cuya misión es velar por que la actividad de la Administración se ajuste al ordenamiento jurídico. Desde el Ejecutivo autonómico destacan que la experiencia y el conocimiento institucional de los tres expresidentes contribuirán a reforzar la seguridad jurídica y el rigor técnico de la Comisión.

El nombramiento se ampara en el Estatuto de Expresidentes de la Comunidad de Madrid, regulado por el Decreto 59/2025, que permite acceder a esta condición a quienes hayan permanecido al menos dos años al frente del Gobierno regional desde el inicio de una legislatura.

Como vocales electivos, los expresidentes participarán en las sesiones del Pleno de la Comisión con voz, aunque sin derecho a voto, ejerciendo funciones de asesoramiento desde su experiencia al frente de la Administración autonómica.

La legislación establece que este nombramiento tiene una duración inicial de seis años, prorrogable hasta un máximo de doce en el caso de quienes hayan presidido la Comunidad durante más de cuatro años, siempre mediante un decreto motivado del Consejo de Gobierno.

El cargo carece de remuneración fija, si bien los vocales pueden percibir indemnizaciones por su asistencia efectiva a los plenos. Estas compensaciones son incompatibles con determinadas percepciones económicas y con el desempeño de actividades públicas retribuidas. La condición de vocal electivo concluye por la finalización del mandato, la renuncia del interesado o la pérdida de los requisitos legales exigidos para ocupar el puesto.