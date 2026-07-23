Ayuso pide declarar emergencia de interés nacional y que el Gobierno tome el control ante la gravedad de los incendios

La Comunidad de Madrid solicita la declaración de la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en tres comunidades autónomas (Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León) y la posibilidad, como sucedió ayer en la provincia de Toledo, de que un gran incendio forestal proveniente de la provincia de Ávila agrave la situación del de San Martín de Valdeiglesias.

El ministro Fernando Grande Marlaska se ha dirigido al puesto de mando avanzado que se encuentra en la localidad madrileña de Cenicientos para seguir la evolución de los incendios, ha informado Interior poco después de hacerse esta solicitud.

🔴 Grande-Marlaska participa, junto al delegado del Gobierno @franmartagui, en la reunión operativa del Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos, en la Comunidad de Madrid, para conocer la evolución de los incendios.#IFAlmorox #IFVillaDelPrado #IFSanMartinDeValdeiglesias pic.twitter.com/jyUnLfqvAb — Ministerio del Interior (@interiorgob) July 23, 2026

"Los incendios se encuentran fuera de capacidad de extinción. Es una situación que afecta a la seguridad de más de 10.000 madrileños, ahora mismo evacuados de distintos municipios: Villa del Prado, ⁠San Martín de Valdeiglesias, ⁠Pelayos de la Presa, Aldea del Fresno", señala la Comunidad de Madrid.

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho esta petición de forma pública en X, donde ha señalado que, en Madrid, hay miles de evacuados e incendios fuera de capacidad de extinción. "Nuestros efectivos junto con la Unidad Militar de Emergencias (UME) están jugándose la vida para salvar vidas y bienes", ha subrayado.

"Mañana se esperan condiciones meteorológicas muy adversas y es necesario reforzar el apoyo nacional e incluso internacional de estos incendios", ha indicado Díaz Ayuso.

La Comunidad de Madrid solicita la declaración de la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en 3 comunidades autónomas y la posibilidad, como sucedió ayer en la provincia de Toledo, de que un gran incendio forestal… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 23, 2026

La presidenta también ha ensalzado el comportamieto "encomiable" de las personas afectadas. "Seguimos pendientes minuto a minuto, profundamente agradecidos del trabajo, la solidaridad y la paciencia de todos. También, de quienes están trabajando en condiciones muy difíciles para ayudarles".

Ayuso concluye avanzando ayudas para los afectados en cuanto se sepa la magnitud del desastre.

El comportamiento de las personas afectadas por los incendios del oeste madrileño está siendo encomiable. Seguimos pendientes minuto a minuto, profundamente agradecidos del trabajo, la solidaridad y la paciencia de todos. También, de quienes están trabajando en condiciones… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 23, 2026

En la Comunidad de Madrid hay tres incendios: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa, y otro en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización.

"Los tres tienen un potencial de avance sin capacidad de extinción", señala la Comuidad de Madrid. A estos tres incendios se ha sumado el incendio de Burgohondo (Ávila) cuya previsión es que en las próximas horas, y dadas las condiciones meteorológicas, vaya a impactar en la Comunidad de Madrid.

Más de 270 profesionales actuando en la zona con 40 medios terrestres; 21 vehículos con 90 efectivos en Villa del Prado; 17 vehículos con 65 efectivos en San Martín de Valdeiglesias; 2 secciones de la UME con 40 dotaciones cada una en San Martín de Valdeiglesias. Y otra sección de la UME con otras 40 en Villa del Prado.

Situación de las residencias

La Comunidad de Madrid mantiene un seguimiento permanente de la situación en las residencias y centros de atención social ubicados en las zonas afectadas con el objetivo de garantizar la seguridad, coordinar los traslados necesarios y la adecuada atención de todos los usuarios y las familias están siendo informadas de las actuaciones, informa el Gobierno regional a través de un comunicado.

Aldea del Fresno: La residencia de mayores San Juan Bautista, con 70 residentes, ha sido evacuada a Villamanta, desde donde se está organizando su traslado a la residencia Parque de los Frailes, en Leganés. Asimismo, se ha desalojado a los 77 usuarios de la residencia privada La Fresneda al polideportivo de Villamanta, mientras que los 78 residentes del centro para personas con discapacidad intelectual AMAN Picadas han sido trasladados a este mismo polideportivo, donde permanecerán esta noche.

San Martín de Valdeiglesias: Los usuarios de la residencia privada López Rumayor permanecen en el polideportivo municipal y los ocho residentes con mayor grado de fragilidad serán trasladados a una residencia pública de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Por su parte, la Residencia de mayores de la AMAS, con 86 usuarios no dependientes, se encuentra preparada para una posible evacuación si fuera necesario, mientras que el centro para personas con discapacidad gravemente afectadas, con 28 residentes, cuenta también con un plan de traslado a otros centros de la red pública en caso de que la evolución del incendio lo requiera.

Villa del Prado: La situación permanece estable y la residencia de mayores ha acogido a cuatro personas mayores procedentes del exterior para que pernocten en sus instalaciones, además de poner a disposición plazas del centro de día en caso de ser necesarias.

Cenicientos y Cadalso de los Vidrios: Las residencias de estos municipios no presentan problemas. En Cenicientos únicamente se ha registrado una incidencia en las comunicaciones telefónicas y el centro dispone de cinco camas y 25 plazas de centro de día para atender posibles necesidades asistenciales derivadas de la emergencia.

"La Comunidad de Madrid continúa coordinando todos los dispositivos sociales y sanitarios implicados y mantiene un seguimiento constante de la evolución del incendio para adoptar las medidas necesarias en función de las circunstancias".

Así, mantiene desplegado un dispositivo especial de la Dirección General de Carreteras para atender las incidencias, garantizar la seguridad de los conductores y actuar de manera inmediata en las vías afectadas. Aquí puede consultar las vías afectadas a las 23.00 horas de este jueves.

Además, ha activado autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) para colaborar con los servicios de emergencia en las labores de evacuación y traslado de los vecinos.

También ha activado la coordinación con todos los hospitales y centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud, para garantizar la capacidad de respuesta ante la emergencia. El SERMAS dispone, al menos, de 600 camas hospitalarias plenamente disponibles ante posibles necesidades de evacuación o derivación. Además, el Hospital Enfermera Isabel Zendal se mantiene como centro de referencia para la gestión de contingencias y ampliación de la capacidad asistencial.

En el Hospital de La Poveda, situado en el municipio de Villa del Prado, hay en este momento 119 pacientes ingresados, todos ellos estables. Se encuentran atendidos por 91 profesionales, incluido un psicólogo para prestar apoyo emocional. Cuatro pacientes, procedentes de evacuaciones, han sido atendidos en este centro hospitalario por necesidades asistenciales de carácter menor. Tres han precisado ingreso hospitalario en La Poveda.

Asimismo, el Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid ha desplegado cuatro ambulancias con asistencia psicológica en el polideportivo municipal de Villa del Prado. Hasta el momento, sus profesionales han atendido a 14 personas. En cuanto a Atención Primaria, el Punto de Atención Continuada de Villa del Prado se encuentra desalojado desde este mediodía, manteniéndose el resto de los PAC de la zona afectada operativos y en situación de confinamiento.

Por su parte, hasta el Polideportivo municipal de Villamanta se han movilizado tres ambulancias del SUMMA 112 de soporte sanitario y preventivo.

Hasta el momento no se ha producido ninguna asistencia sanitaria de carácter grave. La actividad asistencial se centra principalmente en atender cuadros de ansiedad y leves afectaciones respiratorias producidas por el humo.