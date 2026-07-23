Comienzan los realojos en Madrid a pesar de que el fuego de Almorox sigue activo

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, confirmó la noche del miércoles que comienza el realojo de "determinadas urbanizaciones" del municipio de Aldea del Fresno.

El incendio forestal de Almorox (Toledo) continúa activo y es de "alto riesgo", por lo que impide que regresen a sus casas los vecinos de la urbanización del Encinar del Alberche, ubicado en la localidad de Villa del Prado, según ha explicado en un vídeo publicado en X.

▶️ "A las 23:30h, el #IFAlmorox (Toledo) sigue activo. Los servicios de emergencia de la Comunidad de Madrid siguen trabajando para perimetrarlo. Mantenemos la Situación Operativa 2 del #INFOMA26". ✅ El consejero @CarlosNovilloPi, desde el Puesto de Mando Avanzado. pic.twitter.com/iCu6inDdLI — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) July 22, 2026

El Ejecutivo regional continúa en Situación Operativa 2 y los servicios de Bomberos siguen trabajando en perimetrar el fuego, según ha explicado desde el Puesto de Mando Avanzado.

Mensaje ES-Alert

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido activada a petición de la Comunidad de Madrid, lo que ha provocado la evacuación de la urbanización El Encinar del Alberche, el confinamiento del municipio madrileño de Villa del Prado y el corte de la M-507 en sentido Navalcarnero y de la N-403 en sentido Toledo en el cruce entre ambas vías.

Según han detallado desde el Gobierno regional, la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha enviado un mensaje ES-Alert a los vecinos de Villa del Prado para pedirles que permanezcan en el interior de su vivienda hasta nuevo aviso, con las puertas y ventanas cerradas.

Asimismo, se ha enviado un segundo mensaje ES-Alert para informar de que debido a la evolución del fuego en las proximidades de la urbanización del Encinar del Alberche, los habitantes de Ribera del Alberche, Rincón del Alberche y el camping tienen que dirigirse al interior de la localidad de Aldea del Fresno. Se ha pedido extremar la precaución en el desplazamiento debido a la poca visibilidad por el humo.

La Comunidad de Madrid ha activado la Situación Operativa 2 del Plan de Protección Civil contra Incendios Forestales (INFOMA) por el incendio forestal. Hasta la zona se han desplazado 30 dotaciones terrestres y aéreas de Bomberos y Agentes Forestales de la región.

Seguimos trabajando para la estabilización del #IFAlmorox que evoluciona favorablemente. Los #BomberosForestalesCM junto con los #Bulldozer han cortado la propagación del frente más activo de llama y ahora queda enfriar el perímetro del mismo. ¡BUEN TRABAJO A TODOS! 👨🏻‍🚒 pic.twitter.com/mggW8kxJfs — Bomberos Forestales CM (@BBFFMadrid) July 23, 2026

Junto a ellos están desplegados varios equipos de Protección Civil, el Equipo de Respuesta Logística Inmediata de Voluntarios de Protección Civil ante Emergencias (ERIVE) y un dispositivo preventivo del Summa 112.

Tal y como ha informado el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales del Gobierno de Castilla-La Mancha, también trabajan nueve medios terrestres y 42 efectivos en el incendio, que se ha elevado al nivel 2. Se ha decretado la evacuación de la urbanización El Pinar y el confinamiento de la Urbanización El Romillo. El incendio ha obligado a cortar la M-507 sentido Navalcarnero y la N-403 sentido Toledo en el cruce entre ambas vías, según ha indicado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

El comité de crisis se ha reunido para evaluar la situación y evolución del incendio.

Autobuses

A través de sus redes sociales, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) ha informado a los usuarios que se están produciendo afecciones del transporte público debido al incendio cercano a la M-507.

Los autobuses interurbanos de las Líneas 545 y 547 solo prestan servicio hasta el municipio de Villa del Prado. El CRTM ha recomendado planificar los desplazamientos y consultar la información actualizada antes de viajar.