El espectacular recorrido sobre el pantano de San Juan que desafía al vértigo

Madrid ya tiene su primera vía ferrata homologada. La Vía Ferrata Carlos Molano, situada en el Cerro Almodón de San Martín de Valdeiglesias, tras su inauguración, se ha convertido en una nueva referencia del turismo de aventura en la Comunidad de Madrid, con un recorrido sobre roca de granito y vistas panorámicas al embalse de San Juan.

La instalación, impulsada por el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias y el Club Deportivo Elemental de Montaña Las Cabreras, abrió al público a finales de mayo y está concebida como una infraestructura permanente de acceso libre y gratuito para los aficionados a las actividades verticales.

Un recorrido de 400 metros sobre el pantano

La vía ferrata cuenta con unos 400 metros equipados y un desnivel de hasta 250 metros. El itinerario asciende por las paredes del Cerro Almodón mediante grapas metálicas, cables de seguridad y diferentes tramos verticales que permiten progresar con seguridad utilizando el equipo adecuado.

Uno de los puntos más llamativos es el puente tibetano, una estructura de unos 15 metros de longitud y 20 metros de altura que conecta dos sectores de la ferrata y ofrece una de las vistas más espectaculares del recorrido, con el embalse y los pinares de la Sierra Oeste al fondo.

El trazado comienza con dos placas tumbadas de dificultad progresiva y, a medida que gana altura, permite elegir entre distintos itinerarios según la experiencia del usuario.

Dos variantes: K3 y K4+

La ferrata dispone de dos niveles principales de dificultad:

K3 (moderada) : pensada para deportistas activos con cierta experiencia en montaña y sin miedo a la altura.

K4+ (media-alta): más vertical y exigente, recomendada para ferratistas con experiencia previa y buena forma física.

Tras superar varios resaltes y el puente tibetano, los usuarios vuelven a encontrar una bifurcación que permite escoger el ascenso final antes de alcanzar la cima del Cerro Almodón.

Los responsables del proyecto recuerdan que no se trata de una vía de iniciación total para familias con niños pequeños, aunque sí puede ser una buena opción para quienes ya hayan realizado ferratas sencillas y quieran dar un paso más.

Acceso gratuito, pero con material obligatorio

La vía ferrata es de acceso público y gratuito, aunque es obligatorio utilizar casco, arnés y disipador específico de vía ferrata. También se recomienda contar con un seguro de accidentes y, en caso de no tener experiencia, realizar la actividad con un guía profesional.

Al tratarse de una pared de granito con zonas de musgo, los organizadores desaconsejan realizar el recorrido cuando la roca esté mojada o haya llovido recientemente, ya que aumenta el riesgo de resbalones.

Cómo llegar

El acceso se realiza desde el aparcamiento de la Ermita Virgen de la Nueva, junto al embarcadero del embalse de San Juan. Desde allí hay que caminar unos 20 minutos por un sendero señalizado hasta el inicio de la ferrata.

En el propio aparcamiento se ha instalado un panel informativo con las normas de seguridad, el croquis del recorrido y las recomendaciones básicas para realizar la actividad.

Un nuevo atractivo para la Sierra Oeste

La ferrata ha sido bautizada como Carlos Molano en homenaje al policía local fallecido que impulsó el proyecto. El Ayuntamiento confía en que esta infraestructura ayude a consolidar el entorno del embalse de San Juan como un destino de turismo de naturaleza y aventura durante todo el año.

Los responsables municipales prevén una afluencia elevada durante el verano y recomiendan acudir a primera hora de la mañana o al final de la tarde para evitar aglomeraciones y las horas de más calor.