El tesoro patrimonial a una hora de Madrid con ocho siglos de historia arquitectónica y que casi nadie conoce

A menos de una hora de la capital se alza uno de los grandes tesoros patrimoniales de la Comunidad de Madrid. El Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa, es la fundación monacal cisterciense más importante conservada en la región y un auténtico recorrido por la historia de la arquitectura española.

El conjunto actual es el resultado de más de ocho siglos de ampliaciones, reformas y reconstrucciones, desde sus orígenes medievales hasta las transformaciones barrocas del siglo XVIII. Declarado Monumento Histórico-Artístico en 1967 y reconocido posteriormente como Monumento Histórico-Artístico de Carácter Nacional, el Monasterio sigue siendo uno de los enclaves menos conocidos y más sorprendentes del patrimonio madrileño.

Un monasterio nacido en un valle de eremitas

Los orígenes del lugar parecen remontarse a época visigoda y mozárabe, cuando el valle de Valdeiglesias estaba ocupado por pequeños eremitorios. La tradición sitúa allí a un noble llamado Teodomiro, que durante el reinado de Witiza (702-710) abandonó la vida cortesana para retirarse a hacer vida religiosa junto a otros ermitaños.

La construcción del monasterio cisterciense comenzó hacia 1180, aunque las primeras referencias apuntan a una fundación en torno a 1150. Según el profesor Navascués, "el monasterio de Valdeiglesias es la obra más importante que se construye en la provincia de Madrid en el entorno del 1200".

La singularidad que obligó a girar el claustro

Uno de los aspectos más llamativos del Monasterio es una decisión arquitectónica excepcional. Para conservar la antigua capilla mozárabe existente en el lugar, los constructores rompieron las normas habituales del Císter y giraron el claustro 13,5 grados respecto al eje de la iglesia.

Ese pequeño desvío generó un espacio trapezoidal único en toda la Península Ibérica, una rareza arquitectónica que hoy se considera uno de los elementos más valiosos del conjunto.

La capilla, construida íntegramente en ladrillo y cubierta por una cúpula de gallones octogonal, recuerda a otras iglesias mozárabes como Santo Tomás de las Ollas, en Ponferrada, aunque los estudios realizados tras un derrumbe en 1992 han abierto el debate sobre su datación exacta.

Del románico al barroco en un solo edificio

Pocos lugares permiten contemplar tantos estilos superpuestos en un mismo recorrido. La iglesia conserva su cabecera románica de granito, con tres capillas absidiales y bóvedas de cuarto de esfera, mientras que la nave y el transepto muestran soluciones más económicas de mampostería y ladrillo de influencia mudéjar.

A finales del siglo XV llegó una profunda transformación en gótico tardío o isabelino: se levantaron bóvedas estrelladas, se rehizo el claustro y se renovaron las principales dependencias monásticas. Después, durante el siglo XVI, el Monasterio vivió su época de mayor prosperidad y adoptó la sobriedad del Renacimiento herreriano, con nuevas fachadas, torre campanario y dependencias para monjes y huéspedes.

La última gran aportación fue la fachada barroca de la iglesia, de líneas austeras y rematada por una espadaña de tres huecos que recuerda a la arquitectura colonial española.

Incendios, saqueos y abandono

La historia del Monasterio no fue siempre de esplendor. En 1743 un incendio devastó buena parte de las dependencias, y el siglo XIX resultó aún más duro: las tropas napoleónicas lo saquearon y, tras la desamortización de 1836, el edificio quedó abandonado y perdió gran parte de sus bienes.

En 1884 el Estado lo subastó y pasó por varios propietarios hasta que el arquitecto Mariano García Benito lo adquirió en 1974 e inició una larga labor de recuperación. Finalmente, en 2004 fue donado al Ayuntamiento de Pelayos de la Presa, y desde entonces la Fundación Monasterio Santa María la Real de Valdeiglesias gestiona las visitas y las tareas de conservación con el apoyo de la Comunidad de Madrid.

Cómo visitarlo este verano

El Monasterio abre actualmente sábados y domingos de 10:00 a 15:00 horas. Las visitas guiadas se realizan a las 11:00 en junio, julio y agosto (el resto del año, a las 13:00) y es necesario reservar previamente escribiendo a visitas@monasteriodepelayos.com.

La entrada cuesta 5 euros para la visita libre, 7 euros la guiada y 10 euros la teatralizada. Los menores de seis años entran gratis y existen descuentos para jóvenes, mayores de 65 años, personas con diversidad funcional y vecinos empadronados en Pelayos de la Presa.