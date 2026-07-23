Incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias: una residencia de mayores confinada y un Es-Alert a dos urbanizaciones

Un nuevo incendio forestal se ha declarado este jueves por la tarde en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid. Esta vez, el fuego se ha producido después de que un coche comenzara a arder en la carretera M-501 a la altura del km 57y las llamas se propagaran hasta una zona de monte.

Hasta el lugar se han desplazado ya dieciséis medios terrestres y aéreos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, las Brigadas Forestales y los Agentes Forestales de la región, según ha confirmado Emergencias 112. También la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Además, las llamas han obligado a confinar la residencia de mayores López Rumayor. La Guardia Civil lo ha hecho como medida preventiva al estar situada cerca de la zona afectada.

Lucha sin cuartel contra las llamas en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa 🛡️🔥 Los equipos de la #UME pelean casa por casa en una defensa de interfaz urbano-forestal trabajando sin descanso para proteger a la población y la viviendas.… pic.twitter.com/wTep3OXrg2 — UME (@UMEgob) July 23, 2026

También desde la Comunidad de Madrid informan de que se ha enviado un mensaje ES-Alert a la población de las urbanizaciones San Ramón y Jaracruz para que permanezca en sus casas.

A las 17:00 horas, la población de Pelayos de la Presa, incluidas las urbanizaciones, ha recibido otro mensaje ES-Alert para que se dirija al casco urbano debido a la proximidad del incendio de San Martín de Valdeiglesias.

Además, fuentes cercanas al incendio confirman a Libertad Digital que se han quemado varios vehículos en el parque de bomberos de San Martín. Las personas desalojadas estarían en la entrada del pueblo a la espera de ver como evoluciona el fuego.

Incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias, a la altura del km 57 de la M-501. 16 medios aéreos y terrestres de #BomberosCM, #BrigadasForestalesCM y #AgentesForestalesCM trabajan en la extinción. Confinada por precaución la residencia de mayores López Rumayor. Enviado… pic.twitter.com/HxpzhU7rlY — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 23, 2026

Este nuevo foco se produce mientras continúan los trabajos en el incendio declarado este pasado miércoles en la localidad toledana de Almorox, que se extendió hasta el municipio madrileño de Villa del Prado. Ese incendio ha calcinado ya 890 hectáreas, de las que 600 corresponden a la Comunidad de Madrid. "Estas horas van a ser muy complicadas por las altísimas temperaturas y por este viento inusual que no va a ayudar", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este mismo jueves desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Cenicientos.

Además, también este miércoles, un tercer incendio entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares ha obligado a suspender la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Adif ya ha informado de que la incidencia ha quedado solucionada y la circulación restablecida.