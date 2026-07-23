La presión vecinal fuerza un giro en la Línea 1 de Metro: Madrid estrenará un inédito ramal en Y al estilo de Londres

La Comunidad de Madrid da marcha atrás en el diseño inicial de la ampliación de la Línea 1 de Metro hacia Madrid Nuevo Norte tras las quejas de los vecinos. El Gobierno regional ha optado finalmente por una solución inédita en la historia del suburbano madrileño: un ramal "en forma de Y" que permitirá extender la línea hasta el nuevo desarrollo urbanístico sin romper la conexión directa entre Pinar de Chamartín y Valdecarros.

El anuncio lo ha realizado este jueves el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, tras reunirse con representantes de Madrid Nuevo Norte. La nueva configuración convertirá a la Línea 1 en la primera del Metro madrileño con doble cabecera. Así, convivirán dos recorridos: Pinar de Chamartín-Valdecarros y Fuencarral Norte-Valdecarros, que confluirán en un mismo trazado hacia el sur de la capital.

Con esta solución, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso busca responder a las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública del proyecto y, especialmente, a las reclamaciones de los vecinos de Pinar de Chamartín, Bambú y Sanchinarro, que rechazaban perder la conexión directa que actualmente ofrece la Línea 1.

Rodrigo ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a los usuarios de estas estaciones. "En ningún caso van a verse afectados por esta nueva infraestructura. Van a tener el mismo número de trenes, las mismas frecuencias e incluso existe la posibilidad de que en un futuro obtengan más", ha asegurado, descartando que la ampliación suponga un deterioro del servicio.

La protesta vecinal obliga a replantear el proyecto

El diseño inicialmente elegido contemplaba prolongar la Línea 1 desde Chamartín hasta Madrid Nuevo Norte, donde se construirán tres nuevas estaciones —Centro de Negocios, Fuencarral Sur y Fuencarral Norte—, pero obligaba a modificar el recorrido de la Línea 4. Esta última absorbería el tramo entre Pinar de Chamartín, Bambú y Chamartín, eliminando el actual trasbordo.

La propuesta generó un fuerte rechazo vecinal. Las asociaciones de Sanchinarro, Pinar de Chamartín y Virgen del Cortijo denunciaron que el cambio suponía un "perjuicio directo" para los miles de viajeros que utilizan diariamente este corredor estratégico para conectar el norte y el sur de Madrid.

Tras analizar las cinco alternativas planteadas para la ampliación, la Comunidad ha optado por mantener intacta la configuración de la Línea 4 y desarrollar una nueva propuesta para prolongar la Línea 1 mediante un ramal independiente.

Un modelo inspirado en otras grandes redes europeas

La nueva infraestructura no entrará en funcionamiento hasta que el desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte sea una realidad. Hasta entonces, el servicio continuará prestándose con el recorrido actual.

El sistema será similar al empleado en otras grandes redes metropolitanas, como la de Londres, donde varias líneas cuentan con bifurcaciones. Los trenes partirán desde dos cabeceras distintas —Pinar de Chamartín y Fuencarral Norte— y se unirán posteriormente en un único recorrido con destino a Valdecarros.

El consejero ha defendido que esta solución permitirá atender la demanda de movilidad del nuevo barrio sin perjudicar a los usuarios actuales, manteniendo las frecuencias en estaciones como Pinar de Chamartín y Bambú y adaptando la red a las necesidades de los nuevos desarrollos urbanísticos.

Metro para un barrio de más de 10.000 viviendas

La ampliación de la Línea 1 dará servicio a un ámbito en el que está prevista la construcción de unas 10.500 viviendas y beneficiará, según las estimaciones de la Comunidad, a cerca de 175.000 ciudadanos.

De esas futuras viviendas, al menos 2.100 contarán con algún régimen de protección pública, una cifra que podría incrementarse hasta un 30% gracias a la reciente Ley de Medidas Urgentes aprobada por la Asamblea de Madrid. Según Rodrigo, esta normativa permitirá aumentar la edificabilidad y la densidad en los nuevos desarrollos, lo que se traducirá en una mayor oferta residencial para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias.