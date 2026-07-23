Las impactantes imágenes de los efectos del incendio de Almorox a su paso por la urbanización 'El Encinar del Alberche'

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Desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Cenicientos, donde sigue de cerca la evolución del operativo, Ayuso ha reconocido que la situación continúa siendo delicada. "Estas horas van a ser muy complicadas por las altísimas temperaturas y por este viento inusual que no va a ayudar", ha señalado, al tiempo que ha agradecido el trabajo que vienen realizando desde hace más de un día los efectivos del Plan INFOMA, desplegados desde que el incendio obligó a activar la Situación Operativa 2.