Las impactantes imágenes de los efectos del incendio de Almorox a su paso por la urbanización 'El Encinar del Alberche'
La presidenta visita esta urbanización de Villa del Prado, una de las áreas más afectadas por el incendio que se decretó ayer en Almorox (Toledo).
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acudido hoy a la urbanización El Encinar del Alberche, en Villa del Prado, una de las áreas más afectadas por el incendio que se decretó ayer en Almorox (Toledo), para conocer sobre el terreno la evolución de la emergencia y el alcance de los daños.
Este núcleo residencial permanece evacuado desde anoche. La urbanización cuenta con más de 50 kilómetros de calles y cerca de 6.000 vecinos.
Un total de 700 personas tuvieron que dejar sus casas y más de un centenar permanecen alojadas en el polideportivo de Villa del Prado.
En la zona continúan trabajando 150 efectivos para extinguir los puntos calientes que permanecen activos. Mientras, un operativo específico integrado por Guardia Civil, Policía Local, Protección Civil, Agentes Forestales y Bomberos de la Comunidad de Madrid está evaluando la afectación de viviendas y daños materiales con el fin de planificar el regreso de los vecinos en condiciones de seguridad
Las próximas horas serán decisivas para la evolución del incendio forestal que avanza entre Toledo y la Comunidad de Madrid. La presidenta regional ha advertido este jueves de que el fuerte viento y las elevadas temperaturas complicarán las labores de extinción del fuego originado en la localidad toledana de Almorox, que ya ha arrasado cerca de 890 hectáreas, unas 600 de ellas en territorio madrileño.
Desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Cenicientos, donde sigue de cerca la evolución del operativo, Ayuso ha reconocido que la situación continúa siendo delicada. "Estas horas van a ser muy complicadas por las altísimas temperaturas y por este viento inusual que no va a ayudar", ha señalado, al tiempo que ha agradecido el trabajo que vienen realizando desde hace más de un día los efectivos del Plan INFOMA, desplegados desde que el incendio obligó a activar la Situación Operativa 2.
El municipio más castigado por las llamas es Villa del Prado, aunque el incendio también ha afectado a terrenos agrícolas y de pasto en Aldea del Fresno. En total, el perímetro calcinado alcanza ya las 890 hectáreas, según los últimos datos facilitados por la Comunidad de Madrid.