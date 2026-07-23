"Lo peor está por llegar": Ayuso avisa de horas críticas en el incendio de Almorox que ya ha arrasado 890 hectáreas

Las próximas horas serán decisivas para la evolución del incendio forestal que avanza entre Toledo y la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este jueves de que el fuerte viento y las elevadas temperaturas complicarán las labores de extinción del fuego originado en la localidad toledana de Almorox, que ya ha arrasado cerca de 890 hectáreas, unas 600 de ellas en territorio madrileño.

Desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Cenicientos, donde sigue de cerca la evolución del operativo, Ayuso ha reconocido que la situación continúa siendo delicada. "Estas horas van a ser muy complicadas por las altísimas temperaturas y por este viento inusual que no va a ayudar", ha señalado, al tiempo que ha agradecido el trabajo que vienen realizando desde hace más de un día los efectivos del Plan INFOMA, desplegados desde que el incendio obligó a activar la Situación Operativa 2.

La presidenta ha aprovechado su comparecencia para reclamar una mayor gestión preventiva del monte y ha advertido de que este tipo de incendios serán cada vez más graves si no se actúa sobre el territorio. A su juicio, "el campo español está abandonado", por lo que ha defendido la necesidad de limpiar los bosques, realizar desbroces y escuchar las demandas de agricultores y ganaderos. "Si no se actúa, cada año estaremos peor", ha alertado.

El municipio más castigado por las llamas es Villa del Prado, aunque el incendio también ha afectado a terrenos agrícolas y de pasto en Aldea del Fresno. En total, el perímetro calcinado alcanza ya las 890 hectáreas, según los últimos datos facilitados por la Comunidad de Madrid.

Ayudas para los afectados

Ayuso ha trasladado también un mensaje de apoyo a los vecinos que han tenido que abandonar sus viviendas y fincas, especialmente los residentes de la urbanización Encinar del Alberche, varios de los cuales han pasado la noche en el polideportivo habilitado en Villa del Prado.

La presidenta ha garantizado que el Gobierno regional concederá ayudas una vez concluya la evaluación de los daños. "Estaremos junto a ellos", ha asegurado, recordando la respuesta que la Comunidad desplegó tras la dana del pasado año para reconstruir con rapidez las infraestructuras dañadas.

Las primeras estimaciones apuntan a que alrededor de una treintena de viviendas podrían haber sufrido algún tipo de afección, aunque Ayuso ha pedido prudencia hasta que finalicen las inspecciones que llevan a cabo Guardia Civil, Policía Local y Bomberos para determinar el alcance real de los daños.

Un amplio despliegue de emergencia

El dispositivo de extinción continúa trabajando sobre el terreno con un importante despliegue de medios. Según informó previamente el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, permanecen movilizadas alrededor de 30 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid, apoyadas por más de una veintena de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Al mismo tiempo, los bomberos madrileños mantienen su colaboración en otros grandes incendios declarados en provincias limítrofes, como el de La Mierla (Guadalajara). A este escenario se suma un nuevo fuego declarado este jueves en Burgohondo (Ávila), cuya columna de humo ya era visible desde la carretera hacia Cenicientos, reflejando la extrema presión a la que se enfrentan los servicios de extinción en plena ola de calor.