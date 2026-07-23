Madrid despliega un dispositivo especial en las carreteras afectadas por los incendios

La Comunidad de Madrid mantiene desplegado un dispositivo especial de la Dirección General de Carreteras para atender las incidencias provocadas por los incendios que afectan a distintos puntos de la región, garantizar la seguridad de los conductores y actuar de manera inmediata en las vías afectadas.

Villa del Prado

Permanecen cortados al tráfico en ambos sentidos dos tramos de carreteras autonómicas. En la M-507, el cierre afecta desde el punto kilométrico 27,5 hasta el 36, entre Villa del Prado y la intersección con la N-403.

Asimismo, se encuentra cerrada la M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite provincial con Toledo.

Para atender las incidencias en esta zona, la Comunidad de Madrid mantiene movilizados 13 profesionales, seis de la Dirección General de Carreteras y siete de las empresas de conservación.

San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa

La evolución del incendio ha obligado a realizar un corte total de la M-501 entre los kilómetros 50,7 y 59,4, a la altura de San Martín de Valdeiglesias.

También permanece completamente cerrada la M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, en Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

Además, en la M-501, entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa, está cortada la circulación en sentido creciente entre los kilómetros 43,5 y 50,7.

En este dispositivo trabajan 11 profesionales, cinco de la Dirección General de Carreteras y seis de las empresas de conservación.

Loeches

Como consecuencia del incendio registrado en esta localidad, permanece cortada una de las vías de servicio de la M-206, entre los kilómetros 5 y 6, en el tramo Loeches-San Fernando de Henares.

La Comunidad de Madrid mantiene en esta zona un operativo formado por 11 profesionales, cinco de la Dirección General de Carreteras y seis de las empresas de conservación.

En total, el Gobierno regional mantiene movilizados 35 profesionales de Carreteras y de las empresas de conservación en las tres zonas afectadas, que permanecen sobre el terreno para atender las incidencias, vigilar el estado de las vías y facilitar su reapertura en cuanto las condiciones de seguridad lo permitan.

La Comunidad de Madrid continúa realizando un seguimiento permanente de la evolución de los incendios y de su afección a la red viaria autonómica, en coordinación con el resto de los servicios de emergencia, y adaptará los cortes y restricciones de tráfico en función de las condiciones de seguridad.