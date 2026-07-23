Madrid se vuelca con Venezuela: concierto a la luz de las velas por las víctimas de los terremotos

Madrid celebrará el próximo 30 de julio un concierto solidario en apoyo a las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio. La iniciativa forma parte de la programación de Candlelight, el ciclo de conciertos organizado por la plataforma Fever, y tendrá lugar en el Círculo de Bellas Artes.

Según ha informado la organización, Fever realizará una aportación corporativa equivalente al 100% de la recaudación neta del concierto —es decir, el precio de las entradas una vez descontados los impuestos aplicables y los gastos de procesamiento de pago— para apoyar las labores de ayuda humanitaria y reconstrucción en las zonas afectadas.

La entidad beneficiaria será TECHO Internacional, organización que ya trabaja sobre el terreno con proyectos de construcción de viviendas, distribución de kits de reparación y soluciones de agua e infraestructura comunitaria.

Un concierto con música venezolana y clásicos de esperanza

La actuación correrá a cargo de Parallel Quartet, que participará de forma altruista (ad honorem). El concierto mantendrá el formato habitual de Candlelight, con el auditorio iluminado por miles de velas y un repertorio interpretado íntegramente por un cuarteto de cuerda.

El programa combinará canciones emblemáticas de la cultura venezolana con temas internacionales asociados a la esperanza y la resiliencia. Entre las piezas anunciadas figuran Venezuela, de Luis Silva; Alma Llanera, considerada el himno no oficial del país; Llorarás, de Óscar D'León; Imagine, de John Lennon; Viva la Vida, de Coldplay; Stand By Me, de Ben E. King, y Human, de The Killers.

La organización explica que el objetivo es que el concierto sirva tanto para la comunidad venezolana residente en Madrid como para cualquier persona que quiera participar en una iniciativa de apoyo a los afectados.

El concierto de Madrid forma parte de una serie global de actuaciones solidarias impulsadas por Candlelight y Fever en distintas ciudades de Europa y América. Además de la capital española, se han anunciado fechas en Barcelona, Valencia, Bogotá, Santiago de Chile, Mendoza, Buenos Aires, Córdoba (Argentina), Miami y Nueva York.

Información práctica

El recital se celebrará el 30 de julio de 2026 a las 19:00 horas en el Círculo de Bellas Artes (calle Alcalá, 42). La duración prevista es de 60 minutos y las puertas abrirán 45 minutos antes del inicio.

El acceso estará permitido a partir de los 8 años, y los menores de 16 deberán acudir acompañados por un adulto. El recinto está adaptado para personas en silla de ruedas.

Las entradas están disponibles desde 23 euros a través de la plataforma de venta de Candlelight.