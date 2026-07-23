Mónica García desoye a las comunidades y descarta reiniciar la negociación del Estatuto Marco: "No lo voy a hacer"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha vuelto a reunirse con las comunidades autónomas en un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para abordar la situación del Estatuto Marco. Aunque la cita estaba prevista únicamente para analizar el estado de la norma, los gobiernos regionales han vuelto a mostrar su oposición tajante al texto y han exigido reiniciar las negociaciones desde cero ante la inviabilidad de alcanzar un acuerdo.

A pesar de que las competencias en materia sanitaria están plenamente transferidas a los gobiernos regionales, García prefiere legislar de espaldas a las administraciones y no escuchar a las regiones, que le han advertido de nuevo por carta que "el proceso no ha logrado el consenso necesario" y que la prórroga y las huelgas compromete seriamente la atención asistencial a los pacientes. Mónica García por su parte, ha sido tajante: "No lo voy a hacer".

Mónica García, ministra de Sanidad: "Las comunidades nos han pedido más tiempo. Están de acuerdo en que es necesaria la reforma del real decreto de la lista de espera, pero han pedido más tiempo y les hemos dicho que hasta septiembre"#Canal24horas pic.twitter.com/EBwt05fz34 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 22, 2026

"Ya les digo que ni me voy a saltar la ley ni voy a dejar en 'stand by' las condiciones laborales de los profesionales que llevan 20 años esperando. Tampoco voy a romper el acuerdo alcanzado con los sindicatos mayoritarios con los que hemos estado trabajando el Estatuto Marco", ha sentenciado desafiante en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

La ministra ha espetado a las autonomías que si alguna pretende desmarcarse "es libre de hacerlo". "Yo ni voy a romper el acuerdo con los sindicatos ni voy a romper tampoco el acuerdo con los profesionales de mejorar a día de hoy las condiciones laborales. No voy a traicionar a los profesionales en sus justas demandas", ha aseverado, hablando de nuevo en nombre de un colectivo médico que se ha manifestado abiertamente en contra y anuncia nuevos paros tras el verano.

Monica García ignora los avisos: "destructiva", "imposible" e "irrealizable"

García ha arremetido también contra la oposición autonómica a eliminar de forma abrupta las guardias de 24 horas. Mientras las autonomías consideran que la medida es "destructiva", "imposible" e "irrealizable" para la viabilidad real del sistema asistencial, la ministra ha replicado que "lo que es destructivo es mantener las guardias de 24 horas y el texto del año 2003".

En cuanto a la postura de la Comunidad de Madrid, la región comunicó de nuevo hace a penas unos días que no rechazan el objetivo de modificar el actual sistema de guardias, sino la ausencia de una planificación que haga posible su implantación sin comprometer la asistencia sanitaria, tal y como solicitan el resto de comunidades en el comunicado.

La imposición del Ministerio de Sanidad no atañe únicamente al Estatuto Marco, sino también al complejo asunto metodológico del recuento de las listas de espera. En una propuesta paralela, las Comunidades Autónomas firmantes han exigido formalmente aplazar la aprobación del punto relativo a las listas de espera al considerar que un asunto de semejante envergadura requiere "un análisis riguroso y el máximo consenso entre todas las administraciones implicadas".

Las regiones denuncian que las alegaciones remitidas durante la tramitación no han sido ni tan siquiera incorporadas al texto final. Por ello, exigen que el asunto vuelva a la Comisión Delegada, órgano técnico competente, para garantizar la "seguridad jurídica, homogeneidad metodológica y confianza en los datos resultantes" antes de tomar decisiones unilaterales.