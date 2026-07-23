"Situación muy preocupante": Sol, en alerta máxima ante los tres incendios que cercan nuevos municipios y urbanizaciones

La situación es "muy preocupante", reconocen en la Puerta del Sol, donde este jueves por la tarde siguen muy de cerca la evolución de tres incendios que afectan a distintos puntos de la Comunidad de Madrid y que obligan a cientos de personas a permanecer confinadas en sus domicilios o bien a ser evacuadas de los mismos.

Se trata de los fuegos desatados en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; un "desgraciado accidente" en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa; y el de Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización.

Y es que un segundo incendio forestal, independiente del originado en Almorox (Toledo) este pasado miércoles y que también llegó a esta localidad madrileña, se ha declarado este jueves por la tarde en Villa del Prado.

Las llamas han obligado a activar el sistema de avisos ES-Alert para pedir a la población próxima a la zona afectada que permanezca confinada en sus viviendas hasta nuevo aviso, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha solicitado a los vecinos mantener puertas y ventanas cerradas y evitar salir al exterior mientras continúan las labores de extinción del fuego.

Además, al filo de las 19.15 se ha enviado un nuevo aviso ES-Alert a la población de Aldea del Fresno. "Solicitamos evacuación a Villamanta, incluyendo las residencias AMAM Picadas y San Juan Bautista".

‼️ Actualización 19:15h #IFVilladelPrado. Enviado mensaje ES-Alert a la población de Aldea del Fresno. Solicitamos evacuación a Villamanta, incluyendo las residencias AMAM Picadas y San Juan Bautista. pic.twitter.com/PXpKcXSEXH — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 23, 2026

Como consecuencia del incendio, permanecen cortadas al tráfico la carretera M-507 en sentido Navalcarnero y la N-403 en dirección Toledo, en el cruce entre ambas vías.

Por otro lado, un nuevo incendio forestal se ha declarado este jueves por la tarde en el término municipal de San Martín de Valdeiglesias. Esta vez, el fuego se ha producido después de que un coche comenzara a arder en la carretera M-501 a la altura del km 57y las llamas se propagaran hasta una zona de monte. Ello ha obligado a confinar la residencia de mayores López Rumayor. La Guardia Civil lo ha hecho como medida preventiva al estar situada cerca de la zona afectada.

También desde la Comunidad de Madrid informan de que se ha enviado un mensaje ES-Alert a la población de las urbanizaciones San Ramón y Jaracruz para que permanezca en sus casas.

A las 17:00 horas, la población de Pelayos de la Presa, incluidas las urbanizaciones, ha recibido otro mensaje ES-Alert para que se dirija al casco urbano debido a la proximidad del incendio de San Martín de Valdeiglesias.

Estos fuegos se producen mientras continúan los trabajos en el incendio declarado ayer en la localidad toledana de Almorox, que se extendió hasta el municipio madrileño de Villa del Prado. Ese incendio ha calcinado ya 890 hectáreas, de las que 600 corresponden a la Comunidad de Madrid. "Estas horas van a ser muy complicadas por las altísimas temperaturas y por este viento inusual que no va a ayudar", ha asegurado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, este mismo jueves desde el Puesto de Mando Avanzado instalado en Cenicientos.

Además, también este miércoles, otro incendio entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares ha obligado a suspender la circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Adif ya ha informado de que la incidencia ha quedado solucionada y la circulación restablecida.