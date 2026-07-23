Un incendio entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares suspende los AVE Madrid-Barcelona

La circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se ha reanudado después de que quedase suspendida por un incendio próximo a las vías declarado entre las localidades madrileñas de Mejorada del Campo y Alcalá de Henares, según ha explicado Adif.

El gestor ferroviario había asegurado en una publicación en sus redes sociales que el fuego es ajeno a la explotación ferroviaria y que se encontraba próximo a la vía.

La incidencia llegó a afectar a los trenes de la línea de alta velocidad que une Madrid con Barcelona, que también tiene paradas en Guadalajara, Calatayud (Zaragoza), Zaragoza, Lleida y Camp de Tarragona.

Adif también había explicado que se encuentra suspendida la circulación entre San Fernando de Henares y la bifurcación de Vicálvaro (Madrid) por un incendio, que afecta a los trenes de la línea CIVIS Guadalajara- Chamartín, que están siendo desviados por Atocha.

✅ Incidencia solucionada. Se restablece la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, que tiende a normalizarse de manera gradual. https://t.co/SfuWNRCYnZ — INFOAdif (@InfoAdif) July 23, 2026

Sobre 16:00 horas, Adif ha informado de que la incidencia está solucionada y se restablecía así la circulación en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, que tendería a normalizarse de manera gradual.