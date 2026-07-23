Un nuevo incendio en Villa del Prado obliga a confinar a vecinos y desalojar una urbanización

Un segundo incendio forestal, independiente del originado en Almorox (Toledo) este pasado miércoles y que también llegó a esta localidad madrileña, se ha declarado este jueves por la tarde en Villa del Prado.

Las llamas han obligado a activar el sistema de avisos ES-Alert para pedir a la población próxima a la zona afectada que permanezca confinada en sus viviendas hasta nuevo aviso, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha solicitado a los vecinos mantener puertas y ventanas cerradas y evitar salir al exterior mientras continúan las labores de extinción del fuego.

Actualmente, el operativo trabajan un total de 18 dotaciones integradas por efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Como consecuencia del incendio, permanecen cortadas al tráfico la carretera M-507 en sentido Navalcarnero y la N-403 en dirección Toledo, en el cruce entre ambas vías.

🚨 Incendio forestal en Villa del Prado. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 #ASEM112 ha enviado un mensaje ES-Alert para informar a la población próxima a la zona afectada de que permanezca confinada en su vivienda hasta nuevo aviso. Se ha pedido a los vecinos… pic.twitter.com/fyMzPB2PXb — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 23, 2026

Además, a las 17:20 horas, se ha confirmado el envío de un mensaje ES-Alert a la población próxima a la urbanización Caravan Garden, debido a la evolución de este incendio. Los equipos de emergencias piden a los afectados que abandonen el lugar y se dirijan hacia el casco urbano de Aldea del Fresno.

Pasadas las 18:00 horas, se ha confirmado a su vez el desalojo del Centro Residencial Casa Hogar Aman Picadas en Aldea del Fresno, por su proximidad al fuego. Los 78 residentes serán trasladados al polideportivo municipal.

En este momento hay tres incendios que afectan a la Comunidad de Madrid: Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa; y Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización.