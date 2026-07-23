Un nuevo incendio en Villa del Prado obliga a confinar a vecinos y desalojar una urbanización

Un segundo incendio forestal, independiente del originado en Almorox (Toledo) este pasado miércoles y que también llegó a esta localidad madrileña, se ha declarado este jueves por la tarde en Villa del Prado.

Las llamas han obligado a activar el sistema de avisos ES-Alert para pedir a la población próxima a la zona afectada que permanezca confinada en sus viviendas hasta nuevo aviso, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112) ha solicitado a los vecinos mantener puertas y ventanas cerradas y evitar salir al exterior mientras continúan las labores de extinción del fuego.

Actualmente, el operativo trabajan un total de 18 dotaciones integradas por efectivos de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, Bomberos Forestales, Agentes Forestales y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Como consecuencia del incendio, permanecen cortadas al tráfico la carretera M-507 en sentido Navalcarnero y la N-403 en dirección Toledo, en el cruce entre ambas vías.

🚨 Incendio forestal en Villa del Prado. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 #ASEM112 ha enviado un mensaje ES-Alert para informar a la población próxima a la zona afectada de que permanezca confinada en su vivienda hasta nuevo aviso. Se ha pedido a los vecinos… pic.twitter.com/fyMzPB2PXb — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 23, 2026

Además, a las 17:20 horas, se ha confirmado el envío de un mensaje ES-Alert a la población próxima a la urbanización Caravan Garden, debido a la evolución de este incendio para que abandonen el lugar.

Pasadas las 18:00 horas, se ha confirmado a su vez el desalojo del Centro Residencial Casa Hogar Aman Picadas en Aldea del Fresno, por su proximidad al fuego. Los 78 residentes serán trasladados al polideportivo municipal.

Con la actualización de las 19:00 horas, se ha conocido que se ha enviado un nuevo mensaje ES-Alert a la población de Aldea del Fresno y se ha solicitado su evacuación a Villamanta, incluyendo las residencias AMAM Picadas y San Juan Bautista.

Para esos vecinos evacuados hay ubicado un puesto sanitario junto al polideportivo de la localidad de Villamanta que cuenta con médico, enfermero y soporte vital básico. En esta zona de realojo se va a atender a parte de los 80 usuarios de la residencia de mayores La Fresneda y a otros 70 de la residencia San Juan Bautista.

‼️ Actualización 19:15h #IFVilladelPrado. Enviado mensaje ES-Alert a la población de Aldea del Fresno. Solicitamos evacuación a Villamanta, incluyendo las residencias AMAM Picadas y San Juan Bautista. pic.twitter.com/PXpKcXSEXH — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 23, 2026

A ese puesto, se suma un puesto preventivo en el polideportivo de Villa del Prado, donde continúan realojados los vecinos de la urbanización El Encinar del Alberche. Hay una unidad médica, dos unidades vitales básicas y psicólogo.

En este momento hay tres incendios que afectan a la Comunidad de Madrid: Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa; y Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización.