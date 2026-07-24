Ayuso explota por las críticas del Gobierno en mitad del "peor incendio" de la CAM y tilda de "mamarracho" al delegado

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha atendido este viernes a los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos. Visiblemente afectada por la magnitud de la tragedia, la jefa del Ejecutivo regional ha informado de las actuaciones de su Gobierno ante el que ha calificado como el "peor incendio" en la historia de la región.

"Estamos en una situación inédita", en medio de "una tormenta perfecta" pues se unen las "altísimas temperaturas" con "un viento que no cesa, no da tregua", ha explicado la presidenta. "Además, con la mala suerte de que se han unido y se han multiplicado tres incendios, uno ha llamado al otro y, por eso, estamos en este efecto que no ha terminado ni mucho menos".

"¿Por qué decimos que es el peor incendio? Primero, por las hectáreas. Es verdad que son 6.000 hectáreas, 6.000 hectáreas en otras regiones no es tanto, pero en una comunidad como esta, de alta concentración de viviendas y de población, es una catástrofe", ha señalado Ayuso. "Estamos hablando de decenas de viviendas, de 19.000 evacuados o confinados, cuatro municipios ya evacuados, esto no lo habíamos vivido", ha expresado.

En este sentido, la presidenta se ha comprometido a prestar toda la ayuda a vecinos y alcaldes de los municipios afectados. Eso sí, hasta que la emergencia no concluya y se puedan evaluar bien todos los daños, no se avanzará las medidas. "Ahora mismo no podemos saber con exactitud las líneas que vamos a poner en marcha, pero, desde luego, nuestro compromiso con todos los afectados es que nuestra prioridad va a ser intentar recuperar toda esta gran zona de la Comunidad de Madrid lo antes posible".

Con todo el dolor asumimos que estamos ante el peor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid. Ahora hay que salvar vidas, acompañar a los afectados y después, recuperarnos. Vamos, Madrid. pic.twitter.com/detbhM5Fce — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 24, 2026

Preguntada ya por las críticas de algunos miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, como el delegado del Gobierno, la presidenta ha explotado. "La prioridad es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. Salvar vidas. Salvar vidas. Salvar casas. Salvar las historias, las propiedades de miles de familias que están viviendo una catástrofe de esta magnitud. Entonces, el primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él, allá su conciencia y allá su historia. Pero nosotros estamos solamente a reconocer a quien está ayudando, en buscar la colaboración de todos y después ya volveremos a la misma refriega de siempre".

El primero en hacerlo fue el delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien, en declaraciones a la Cadena Ser cuando conoció que Ayuso había solicitado declarar la emergencia de interés nacional, criticó que lo pidiera a través de una "escueta carta con la que ha sacado un tuit": "Para solicitar algo así es muy importante el explicar bien los fundamentos de una solicitud de esta naturaleza".

Después llegó el ministro Óscar Puente, quien no ha asumido aún ninguna responsabilidad política por el mal estado de las vías que provocó la tragedia de Adamuz en la que murieron 46 personas: "Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta".

El mamarracho al que se refería Ayuso era el delegado. Después, preguntada expresamente por estas críticas de Puente, la presidenta se ha limitado a decir: "Le ignoro por completo". Pero el ministro se ha dado por aludido y le replicó a través de X en estos términos: "De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú".

La presidenta ha defedido que la coordinación entre las dos administraciones está siendo buena, "y creo que es absolutamente necesaria, por varios motivos. En primer lugar, porque estamos hablando de un mecanismo que marca la ley: hablamos de tres comunidades autónomas y de riesgo para la vida. Y cuando hay este volumen de personas ahora mismo o confinadas o desplazadas, cuando se han tenido que evacuar residencias y centros de salud, en fin, es cuando precisamente la Administración del Estado ha de estar".

En este sentido, ha recordado que el Gobierno, a su vez, ha pedido ayuda a la Unión Europea también, "a un organismo superior en este caso. Las administraciones están para eso y nosotros lo que hacemos es, conforme a la ley y sobre todo a la prioridad que es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces".