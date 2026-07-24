De Zapatero a Morant con Hitler: el estupor de Almeida y Ayuso ante el desbarre del Gobierno

"Moncloa ha puesto en marcha la operación salvar al soldado Zapatero, que es salvar al soldado Sánchez, porque que nadie dude que esto no parte de José Luis Rodríguez Zapatero, esto parte de la operación de limitar los daños de lo que ha dicho Julito esta semana en la Audiencia Nacional". De esta forma valoró en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno el alcalde de Madrid la entrevista concedida por el expresidente a Javier Ruiz en TVE.

Para José Luis Martínez Almeida, si no fuera cierto lo que ha declarado su socio, Rodríguez Zapatero habría acudido al juzgado, en vez de a la televisión, a desmentirle con pruebas y a explicar, de paso, de dónde ha salido el botín de joyas hallado en la caja fuerte de su despacho. "Una sesión de baño y masaje con Javier Ruiz no es lo que los españoles esperan", expresó el regidor.

"A lo mejor hubiera sido mejor, si no quieres ir al juzgado, hacer una rueda de prensa con todos los medios de comunicación y que todos los medios de comunicación puedan libremente preguntarte. Pero justo Javier Ruiz, justo Televisión Española en estos momentos, suena más a eso, a la operación salvar al soldado ZP: vamos a tratar de blanquear tu imagen", apuntó.

Y es que la tesitura es complicada porque "el presidente Pedro Sánchez ha ligado su futuro al futuro penal de ZP, que es un corrupto", afirmó Almeida. Porque para ser corrupto tú no necesitas una sentencia, opinó Almeida, ya que corrupto es el que tiene un comportamiento deshonesto. Y es deshonesto tener joyas por un millón trescientos mil euros en tu caja fuerte, es deshonesto cuando no delito haber cobrado un 1% de Plus Ultra, es deshonesto ir de comisionista por el mundo de los peores regímenes políticos y de las peores dictaduras llenándote los bolsillos y es deshonesto decir la frase, cuando estás forrado, de ser socialista es tener poco y dar mucho.

También la presidenta se pronunció este jueves sobre la famosa entrevista. Isabel Díaz Ayuso atendió a los medios tras visitar el Puesto de Mando Avanzado instalado en Cenicientos por el incendio de Almorox (Toledo) y cargó con dureza contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusó de actuar "como un régimen" al utilizar todas las herramientas del Estado para proteger a los dirigentes socialistas frente a cualquier investigación judicial.

La presidenta madrileña sostuvo que el Ejecutivo pretende trasladar la idea de que "a un socialista no se le puede juzgar ni acusar" y que cualquiera que lo intente "va a tener problemas", al tiempo que reivindicó que sea la Justicia quien esclarezca los hechos.

En ese contexto, arremetió también contra el expresidente por su papel en Venezuela. Ayuso afirmó que ha quedado acreditado que el exjefe del Ejecutivo realizó negocios en distintos países "en nombre del Reino de España" y censuró especialmente su relación con el régimen venezolano. Y es que resulta "especialmente doloroso" que, mientras millones de venezolanos han sufrido el exilio, la represión, las torturas o el hambre, Zapatero haya contribuido a "blanquear la dictadura". Así, recalcó que existe una responsabilidad política que considera "imperdonable".

La presidenta incidió en poner el foco en la política exterior desarrollada por el Gobierno de Sánchez los últimos años, que calificó de "mezquina" al entender que ha supuesto un abandono de los intereses de España.

Morant y la comparación con el nazismo

Por otro lado, Ayuso respondió a las polémicas declaraciones de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien comparó un hipotético Gobierno de Alberto Núñez Feijóo con el "régimen nazi". La dirigente madrileña tachó esas palabras de "completa estupidez" y consideró de "extrema gravedad" que una ministra realice ese tipo de afirmaciones.

En su opinión, equiparar al principal partido de la oposición con el nazismo "la descalifica y la inhabilita políticamente", especialmente por tratarse de una integrante del Consejo de Ministros y no de "un simple agente electoral".

En este sentido, Ayuso denunció que buena parte del Ejecutivo de Sánchez actúa únicamente como un instrumento de campaña permanente y concluyó que ministros como Morant "deberían irse a casa".