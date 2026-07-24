Tras el trágico incendio forestal en Los Gallardos (Almería) del pasado 9 de julio, con un balance de trece víctimas mortales, la segunda quincena de este mes de julio está siendo especialmente grave en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. La gravedad de la situación ha obligado al ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, previa petición de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a declarar a última hora del jueves 23 de julio la emergencia de interés nacional para la Comunidad de Madrid y la provincia castellano-leonesa de Ávila por la peligrosa evolución que mantienen los incendios forestales activos en los términos municipales de Villa del Prado (Madrid), San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha saludo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada al Puesto de Mando de Cenicientos, donde ya se encontraba, y donde estubo ayer práctimente todo el día.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha llegado al Puesto de Mando de Cenicientos. A su llegada, Sánchez ha saludado a los representantes de los equipos de seguridad y extinción de incendios desplegados en el terreno (como la UME, Protección Civil o Emergencias de Madrid, entre otros). Posteriormente hará una declaración institucional. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra también presente.
Un contingente de bomberos del Ayuntamiento de València se desplazará este sábado a Madrid para ayudar en las tareas de extinción de los incendios forestales que están asolando esta comunidad y la vecina provincia de Ávila.
El dispositivo está formado por seis bomberos, un cabo, un sargento y un oficial, junto con tres vehículos (una bomba nodriza pesada con 11.000 litros de agua y dos vehículos ligeros), así como otro material para poder hacer frente a las llamas de forma manual.
La noche ha sido favorable para la contención del fuego, pero el fuego sigue activo. El cambio de condiciones meteorológicas (menos viento, mayor humedad y menos temperatura) ha beneficiado mucho la lucha contra los incendios forestales. Sin embargo, la jornada de hoy presenta un escenario meteorológico especialmente complejo. A partir de las 10:00 horas se prevé un nuevo incremento de la intensidad del viento, además de cambios bruscos de dirección.
Continúa desalojados los municipios de Chapinería, Navas del Rey, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Valdemaqueda, Aldea del Fresno, Zarzalejo y Peralejo. Y se mantienen los confinamientos en San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y villa del Prado.
En un mensaje en la red social X la Comunidad de Madrid ha pedido a los ciudadanos que eviten desplazarse a las zonas afectadas y los embalses y las zonas de recreo cercanos, recordando que "facilitar el trabajo de los equipos de emergencia ayuda a salvar vidas".
👉 Este fin de semana evita desplazamientos a las zonas afectadas por el incendio.
👉 No acudas a los embalses ni a las zonas de recreo cercanas a los espacios afectados.
👉 Facilitar el trabajo de los equipos de emergencia ayuda a salvar vidas.
👉 Sigue… pic.twitter.com/p77Eewb3fP— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) July 25, 2026
El servicio de emergencias de la Comunidad de Madrid, SUMMA 112 ha mantenido un gran dispositivo durante la noche en todas las zonas afectadas por los incendios.
Estos son los lugares y los equipos desplegados:
- Cenicientos (PMA): 1 ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB).
- Villa del Prado (Polideportivo): 1 UVI + Psicólogo Guardia + 4 SVB.
- El Escorial (Hospital): 1SVB.
- Brunete (Centro Mayores Brunete): 2 SVB.
- Pelayos de Presa (Ayuntamiento): 1 SVB.
- Villanueva de Perales (Polideportivo): 1 SVB.
- Villamanta: 3 SVB.
- Robledo de Chavela ( Gasolinera Repsol, junto con Guardia Civil): 2 SVB.
- Valdemorillo (Base Cruz Roja): 1 SVB.
- San Martín de Valdeiglesias: 1 SVB + 1 UVI.
La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este sábado podría suponer un alivio en la situación por los incendios, ya que las temperaturas continuarán su descenso y, además, no se descartan chubascos o tormentas dispersos por la tarde, especialmente en la Sierra.
La caída de los termómetros será notable en las máximas en el caso de las zonas altas de la Sierra, principalmente en el norte. El cielo estará despejado excepto por el humo que ocupa grandes zonas de la región, pero irán llegando intervalos de nubosidad alta por la tarde. El viento soplará flojo del oeste, aunque girará al noroeste por la tarde y al norte en las últimas horas.
Hasta el momento, los municipios evacuados son: Navas del Rey, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Aldea del Fresno, Robledo de Chavela, Fresnedillas de la Oliva, Navalagamella y Zarzalejo.
Los incendios en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila que han obligado a decretar la emergencia de interés nacional han provocado hasta el momento 63.000 confinados y evacuados entre los dos territorios, según los últimos datos actualizados por el Ministerio del Interior.
La cifra se ha elevado ostensiblemente a lo largo de la tarde después de que se haya evacuado a las 5.000 personas del camping de El Escorial.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado este viernes que las previsiones meteorológicas con vientos "ligeramente" más flojos para esta madrugada abren "una ventana importante" de oportunidad para atacar por tierra los fuegos activos en la Comunidad de Madrid y Ávila. "En estos momentos no podemos ser muy optimistas, pero somos realistas", ha sostenido Marlaska desde el puesto de mando habilitado en Navaluenga (Ávila) tras declararse la pasada medianoche la emergencia nacional por los incendios declarados en ambas provincias. El ministro ha avanzado que las previsiones de esta noche y las de mañana, con menos viento, humedad y temperaturas más bajas, son "ligeramente" más favorables para atacar los focos activos que han obligado ya a evacuar o confinar a más de 45.000 personas.
El Ministerio del Interior acaba de actualizar las carreteras que están cortadas en la Comunidad de Madrid a las 20.00 horas como consecuencia de los incendios que asolan la región. Son ocho vías:
- M-507 pk 28-36. Ambos sentidos. Villa del Prado - Parque Romillo
- M-540 pk 1-6,8. Ambos sentidos. Villa del Prado - Cruz Verde
- N-403 pk 80-100. Ambos sentidos. San Martín de Valdeiglesias - Las Cruceras
- M-512 pk 00-22. Ambos sentidos. Colmenar del Arroyo - San Martín de Valdeiglesias
- M-501 pk 34-60. Ambos sentidos. Robledondo - Navas del Rey
- M-541 pk 00-6,54. Ambos sentidos. Pelayos de la Presa - San Martín de Valdeiglesias
- M-533 pk 0. Cruce con M600, dirección Zarzalejo.
- M-510 pk 20. Cruce con M600, dirección Navalagamella.
El gestor ferroviario, Adif, ha confirmado que mantiene la circulación de los trenes de media distancia entre Ávila y la localidad madrileña de El Escorial (Madrid), aunque ha suprimido la parada en la estación de Robledo de Chavela por la evacuación de la localidad madrileña. Adif ha explicado en una publicación en su red social X de la supresión de esta parada, a raíz de los incendios, que ha obligado a evacuar once municipios del suroeste de la Comunidad de Madrid, donde hay más de 25.000 ciudadanos desalojados y más de 20.000 personas confinadas.
La Comunidad de Madrid destinará una inversión de un millón de euros para atender a las necesidades que están surgiendo entre las explotaciones ganaderas afectadas por el grave incendio de la Sierra Oeste. Con este motivo, ya se ha realizado un encargo a la empresa Tragsa, con carácter de emergencia, para atender a los profesionales que han sufrido daños. Con ello se va a poder aportar alimento al ganado, así como realizar otras actuaciones de urgencia que sean necesarias, como adecuar accesos o hacer cerramientos. También se incluye en las aportaciones la atención veterinaria para los animales que hayan podido sufrir quemaduras u otros daños, así como la retirada de ejemplares fallecidos.
Ayuso ha destacado también "la colaboración que está habiendo, sobre todo, desde los distintos ayuntamientos y de los vecinos y de tantos voluntarios porque, gracias a ellos, a su comportamiento ejemplar y cívico, todo se va desarrollando de una manera organizada".
Los 90 trabajadores de la instalación han sido evacuados y sus responsables advierten del impacto en las misiones espaciales.
"En estos momentos se está haciendo lo imposible para proteger esa instalación, una instalación muy importante y que se encuentra en una situación crítica", ha señalado a los medios el delegado del Gobierno en Madrid, desde el puesto de mando instalado en Cenicientos.
Este complejo está situado en la carretera que une Colmenar del Arroyo con Robledo de Chavela, en una zona amenazada por un fuego que continúa desplazándose hacia el norte impulsado por el viento.
El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha detallado este viernes que España va a recibir el apoyo de cuatro aviones apagafuegos a través del mecanismo de ayuda europeo. Dos de las aeronaves llegarán desde Italia y otros dos desde Grecia. También ha explicado que se han aceptado medios aéreos y terrestres ofrecidos por seis comunidades autónomas.
Fuentes de Interior han detallado un poco más cómo será la llegada de esa ayuda europea. Los dos aviones apagafuegos italianos llegarán este sábado 25 por la mañana a la base aérea de Torrejón de Ardoz. La previsión es que horas antes llegue una avanzadilla de tres militares italianos a través de un vuelo comercial.
Las mismas fuentes han explicado que también está prevista la llegada para este sábado de las dos aeronaves griegas, pero todavía se desconoce se llegarán a la base aérea madrileña por la mañana o por la tarde.
Vecinos de Villafranca del Castillo envían a Libertad Digital una fotografía donde se puede observar el color del cielo de Madrid en esta localidad.
El Gobierno ordena ahora las evacuaciones de Zarzalejo y Navalagamella y se prepara para confinar a San Lorenzo y El Escorial. Así lo ha transmitido el delegado en Madrid, Francisco Martín.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reúne con los alcaldes afectados por los incendios en la región. Los ha convocado a las 19 horas en el Puesto de Mando Avanzado (PMA), ubicado en Cenicientos. Previamente, la jefa del Ejecutivo madrileño ha acudido al municipio de Pelayos de la Presa, uno de los más devastados por el fuego, para analizar la situación con el alcalde, Antonio Sin Hernández, y su equipo, y les ha trasladado todo el apoyo del Gobierno regional.
La Guardia Civil tienen en estos momentos más de 650 agentes desplegados en las áreas afectadas por el macro-incendio en la Comunidad de Madrid para garantizar las evacuaciones y confinamientos decretados por las autoridades.
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha precisado que el incendio declarado en Burgohondo (Ávila) no ha entrado en la Comunidad de Madrid y, aunque continúa bajo vigilancia, no constituye en estos momentos el principal escenario de trabajo de los servicios de emergencia. El delegado ha añadido que la Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegado más de un millar de efectivos en la zona y ha asegurado que, por el momento, el operativo dispone de los recursos necesarios para hacer frente al incendio, aunque ha advertido que el problema no es la falta de medios, sino las condiciones meteorológicas, que dificultan su eficacia.
"El fuego está fuera de la capacidad de extinción y la cabecera se dirige hacia Robledo de Chavela", ha afirmado ante los medios el consejero madrileño Carlos Novillo, quien espera que durate la noche se abra una ventana de oportuidad para poder atajar el fuego. Recordemos que Interior ha ordenado ya las evacuacioes de Robledo de Chavela y Fresnedillas de la Oliva, y el confinamiento de todos los habitantes de Navalagamella.
En estos momentos permanecen activos los siguientes cortes de tráfico:
M-507, entre los kilómetros 18,5 y 36, entre Aldea del Fresno y Villa del Prado: cortada en ambos sentidos.
M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite con la provincia de Toledo: cortada en ambos sentidos.
M-501, entre los kilómetros 50,7 y 59,4, en San Martín de Valdeiglesias: corte total.
M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, entre Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias: corte total.
M-501, entre los kilómetros 43,5 y 50,7, entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa: cortada en sentido creciente.
M-510, a la altura del kilómetro 40, en Chapinería: cortada en sentido decreciente hasta Colmenar del Arroyo.
M-512, entre los kilómetros 13,5 y 22, desde el cruce con la M-539 hasta la M-501: tramo cortado.
La Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid mantiene desplegado un dispositivo de 20 efectivos, seis de la propia Dirección General y 14 de las empresas de conservación.
El delegado del Gobiero, Francisco Martí, ha informado de que ya hay más de 40.000 personas evacuadas y confinadas y no descarta que esta cifra aumente en las próximas horas.
El Ministerio del interior ha vuelto a eviar mensajes Es-Alert a lo móviles para ordenar las evacuacioes de Fresnedillas de la Oliva, en dirección a Valdemorillo. [Puntos de acogida: Brunete, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa y Las Rozas] y de Robledo de Chavela, en direión El Escorial. [Acogida: Las Rozas]. Asimismo, ha ordenado el confinamiento de todos los habitantes de Navalagamella.
La Comunidad de Madrid ha puesto a disposición ocho autobuses para las siguientes evacuaciones:
- Fresnedilla de la Oliva hacia los centros habilitados en Móstoles.
- Robledo de Chavela a la Base Aérea de Getafe.
Mientras miles de vecinos esperan recibir información sobre el estado de sus viviendas tras el incendio que ha obligado a desalojar casi una decena de municipios, la preocupación por los animales que permanecen en las casas evacuadas se ha convertido en una de las principales inquietudes de los afectados. "Ya casi nadie pregunta por su vivienda. La prioridad son los animales", asegura a EFE Cristina, propietaria de una vivienda en la urbanización de El Encinar del Alberche (Villa del Prado, Madrid), evacuada desde el miércoles y que continúa sin noticias sobre el estado de su casa.
La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otra como posibles autores del incendio de Burgohondo (Ávila). La causa del incendio habría sido el uso imprudente de maquinaria pesada en una zona donde estaba prohibido su uso.
La investigación llevada a cabo por el Seprona de Ávila ha determinado que el origen del incendio ha sido una chispa causada por el empleo de la citada maquinaria pesada en una zona de alto riesgo de incendio.
Fuentes de la investigación han explicado que las dos personas usaron la maquinaria pesada pese a que la Junta de Castilla y León había decretado una prohibición temporal del uso de ese tipo de máquinas por el riesgo de fuego y pese a que no tenían autorización administrativa para realizar los trabajos en el campo para la que emplearon esa maquinaria.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha avanzado que, según el primer triaje realizado en la urbanización El Encinar del Alberche, en Villa del Prado, hay 43 viviendas destruidas por el incendio que comenzó hace dos días en Almorox (Toledo).
Además, se han contabilizado otras 286 casas con daños de diferente consideración. Este jueves la Comunidad de Madrid montó un operativo con Bomberos, Guardia Civil, Policía Local, Agentes Forestales, para evaluar la situación.
Este análisis se ha programado también para analizar los daños sufridos después en las urbanizaciones de Pelayos de la Presa como consecuencia de otro incendio originado en San Martín de Valdeiglesias.
La Comunidad de Madrid trabaja con las principales operadoras de telecomunicaciones para desplegar unidades móviles con tecnología de radio, satélite e internet cerca de las zonas más castigadas por el incendio. El objetivo es restablecer la cobertura y las comunicaciones para los vecinos afectados lo antes posible.
A media tarde de este viernes, 16 municipios seguían registrando problemas de conectividad debido a los daños causados por el fuego en la red de fibra óptica. Las incidencias eran especialmente importantes en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Chapinería, Cenicientos y Navas del Rey, donde la evolución del incendio ha agravado la situación durante la jornada.
La Comunidad de Madrid mantiene un seguimiento continuo de cerca de 1.500 mayores y personas con discapacidad que residen en ocho centros situados en los municipios afectados por los incendios. El Ejecutivo autonómico supervisa de forma permanente la situación de todos los recursos de atención social ubicados en la zona oeste para garantizar su correcto funcionamiento.
Además, el Gobierno regional ha asegurado que mantiene informadas a las familias de los residentes sobre la evolución de la situación y las medidas que se están adoptando para proteger a los usuarios de estos centros.
La Comunidad de Madrid mantiene bajo seguimiento a cerca de 1.500 mayores y personas con discapacidad residentes en ocho centros ubicados en los municipios afectados por los incendios.
El Ejecutivo regional ha activado un control permanente sobre todos los recursos de atención social situados en la zona oeste y asegura que las familias de los usuarios están siendo informadas de forma continua sobre las medidas adoptadas.
Debido a los incendios y a las masas de aire africano, Sanidad alerta sobre el deterioro de la calidad del aire en la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento de Alcobendas ha puesto a disposición de la Comunidad de Madrid y la Agencia de Seguridad y Emergencias 112 diversos recursos municipales para asistir en los incendios forestales de la región, destacando la cesión de instalaciones deportivas climatizadas —como los pabellones Amaya Valdemoro y B del Polideportivo José Caballero— con capacidad para alojar temporalmente a unas 400 personas evacuadas. Además del cierre al público de estos recintos y la movilización de vehículos de auxilio y de Protección Civil, el Consistorio ha expresado su apoyo a los municipios afectados y su reconocimiento a los equipos de extinción, al tiempo que ha hecho un llamamiento urgente a la población para extremar la prevención, no tirar basura ni cerillas, evitar el uso de fuego en áreas forestales y dar aviso inmediato al 112 ante cualquier humo o emergencia.
La Confederación Hidrográfica del Tajo ha declarado Escenario 0 de Emergencia en la Presa de San Juan después de que el incendio forestal que asola la región haya "destruido por completo" la casa de administración de esta infraestructura hídrica.
A pesar del siniestro, la estructura de la presa se mantiene estable y bajo control, aunque se han intensificado las labores de vigilancia y supervisión en la presa y el dique de collado. Las labores preventivas realizadas por la CHT entre mayo y junio permitieron mitigar mayores daños en las instalaciones, sin que de momento se haya requerido aplicar medidas de seguridad adicionales.
Para apoyar en la extinción del fuego —declarado de emergencia de interés nacional y que afecta a municipios de Madrid y Ávila—, la CHT incrementó los desembalses desde las presas de Burguillo, San Juan y Picadas, aumentado así el caudal del río Alberche. Asimismo, el organismo se ha integrado en las reuniones de los Centros de Coordinación Operativa Integrados (CECOPI) para coordinar las actuaciones en la cuenca del Tajo y ha instado a la ciudadanía a atender las indicaciones de Protección Civil y las alertas de la AEMET.
En medio del mayor incendio de la historia de la Comunidad de Madrid, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha vuelto a generar polémica por su intensa actividad en redes sociales.
Puente ha arremetido directamente contra Isabel Díaz Ayuso: "De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú".
Tras un primer mensaje cargado de intenciones hacia el PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid prefirió desmarcarse del choque directo a primera hora del día, asegurando que la coordinación con el Gobierno central estaba siendo "buena" y pidiendo centrarse en la emergencia. Sin embargo, no dudó en responder de forma velada a las declaraciones previas del ministro afirmando que ignoraba "por completo las estupideces" y sentenciando que "el primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él".
Los incendios que afectan al suroeste de la Comunidad de Madrid, que continúan fuera de control, han obligado a la evacuación de los municipios de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo ante el avance de los frentes de fuego. El delegado del Gobierno ha precisado que Villa del Prado, Aldea del Fresno y San Martín de Valdeiglesias permanecen confinados, mientras que las personas ya evacuadas deberán continuar en los puntos de acogida habilitados hasta nueva indicación.
La proximidad de los incendios al Safari de Madrid, ha obligado a confinar a las especies más peligrosas con el objetivo de mantenerlas a salvo.
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid ha informado de la unión de los tres incendios activos en la región en un solo frente.
Asimismo, ha explicado que hasta el momento, no se prevé confinar o evacuar más zonas que Navas del Rey, Colmenar del Arroyo y Chapinería, pero que no es descartable dependiendo de cómo avance la situación.
Novillo ha previsto unas próximas 24 horas "muy complejas" especialmente por el viento, que llegará a dejar rachas de más de 50 kilómetros por hora hasta por la noche: "Estamos en las peores horas".
Mientras que mañana, ha asegurado, que cambiarán las rachas de vento y serán más favorables al ser más húmedo.
Sánchez contó como operativo un kit contra incendios para aviones A400M que está en pruebas y que no está funcionando todavía en ningún avión.
El mensaje de alerta que han recibido los vecinos de Navas del Rey, Colmenar del Arroyo y Chapinería por los incendios para evacuar las diferentes zonas.
El Gobierno pide "mucha precaución" ante los incendios y comunica la coordinación de los cuerpos y unidades del Estado desplegados en los incendios de la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila.
"Ellos ven bandos y ven muros donde nosotros solo vemos fuego, un fuego al que combatir porque hay gente que lo está pasando mal. Tanto la actuación del delegado del Gobierno y sobre todo la actuación del ministro Puente me parece miserable", ha criticado la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, y ha expresado que "no es de recibo" que "haya todo un ministro del Gobierno de España insultando".
Asimismo, ha pedido una "coordinación leal entre administraciones" así como "todos los recursos disponibles" para hacer frente a la oleada de incendios que azota a España.
El Gobierno municipal de Alcalá de Henares ha habilitado el pabellón de Espartales para acoger a hasta 200 personas evacuadas por los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid. Según la alcaldesa, Judith Piquet, la ciudad cuenta con un plan de respuesta escalonado que mantiene en reserva el pabellón del Val —con una capacidad similar— y varios pabellones escolares en situación de prealerta, asegurando así una rápida ampliación de plazas si el mando único de la emergencia lo requiere.
Asimismo, desde que esta madrugada se activó el nivel 3 de la emergencia, alrededor de una veintena de efectivos de Protección Civil de Alcalá permanecen movilizados para intervenir donde sean requeridos. La alcaldesa ha destacado la solidaridad de la ciudad y ha agradecido la labor y el compromiso de los voluntarios y servicios municipales encargados del dispositivo.
Ante la pregunta de si ha podido hablar con el presidente del Gobierno, Isabel Díaz Ayuso ha lamentado: "No. No sé nada de él".
Isabel Díaz Ayuso señala que la prioridad es "salvar vidas" y califica de "mamarracho" al delegado del Gobierno en Madrid tras las acusaciones sobre como la Comunidad ha pedido ayuda por los incendios: "La Administración del Estado ha de estar".
Señala que Madrid ha trabajado del mismo modo en Guadalajara, Ávila y Toledo: "Todo es de todos".
Le acusa de "calentar el ambiente" y defiende que ha seguido los mecanismos que establece la ley.
Isabel Díaz Ayuso asegura que es "el peor incendio" de la historia de la Comunidad de Madrid. "Estamos en una situación inédita, una tormenta perfecta de altísimas temperaturas y un viento que no cesa y no da tregua".
Asimismo, ha indicado que la prioridad es "salvar vidas" sobre todo atender a los más vulnerables como los mayores
La presidenta ha explicado la la fase de evacuación en Aldea del Fresno, Chapinería, Navas del Rey y Colmenar de Arroyo, y el confinamiento de Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa
de Sobre la unión de los incendios ha señalado que se ha dado una situación donde "un incendio ha llamado al otro", algo que explican los bomberos con mayor precisión, ha especificado la presidenta tildando lo ocurrido como "una fatalidad extraordinaria y nunca vista"
El CENEM de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias, del Ministerio del Interior, ha enviado dos mensajes Es-Alert para la evacuación o confinamiento de distintas localidades de la Comunidad de Madrid. Es la primera vez que la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias envía un mensaje Es-Alert, al darse las circunstancias adecuadas en una situación operativa de nivel 3: https://x.com/interiorgob/status/2080611454470799560?s=20
El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha explicado este viernes que se ha cumplido uno de los escenarios previstos por los técnicos, la unión de los incendios que afectaban a la Comunidad de Madrid, el procedente de Almorox (Toledo) y el originado por un vehículo incendiado en San Martín de Valdeiglesias, que forman ya "un único incendio". Ese incendio tiene una cabeza que avanza hacia Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo, motivo por el que se ha ordenado la evacuación de estos municipios. El consejero ha señalado que el siguiente escenario que preocupa a los servicios de emergencia es la posible entrada en la Comunidad de Madrid del incendio de Burgohondo (Ávila), aunque ha precisado que, en principio, no se espera que ocurra en las próximas horas.
La Comunidad de Madrid ha movilizado 24 autobuses interurbanos para colaborar en la evacuación de vecinos de los municipios afectados por los incendios, con la previsión de trasladar a 1.200 personas en esta primera fase.
El dispositivo se distribuye de la siguiente manera:
- 8 autobuses en Chapinería, para evacuar a los vecinos con destino a Villaviciosa de Odón.
8 autobuses en Navas del Rey, para realizar los traslados con destino a Leganés. Pendiente de concretar el punto de recogida.
8 autobuses en Colmenar del Arroyo, con destino a Las Rozas. Pendiente de concretar el punto de recogida.
El dispositivo se irá adaptando en función de la evolución de los incendios y de las necesidades de evacuación.
Asimismo, el delegado ha advertido de que la situación puede agravarse durante las próximas horas por la previsión de rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, que podrían favorecer nuevos focos y cambios en la evolución del incendio. También ha señalado que el incendio procedente de la provincia de Ávila todavía no ha penetrado en la Comunidad de Madrid, aunque las autoridades contemplan ese escenario y trabajan para responder ante una posible confluencia de los distintos frentes.
Chapinería tiene 2.705 personas censadas, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2025; Navas del Rey, 3.424; y Colmenar del Arroyo, 2.044. El delegado del Gobierno ha precisado que Villa del Prado, Aldea del Fresno y San Martín de Valdeiglesias permanecen confinados, mientras que las personas ya evacuadas deberán continuar en los puntos de acogida habilitados hasta nueva indicación.
El delegado del Gobierno, Franciso Martí, ha detallado los incendios forestales declarados en San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado están "a punto de fusionarse" en un único frente que avanza hacia Navas del Rey, por lo que se enviará un mensaje de alerta Es-Alert para ordenar la evacuación inmediata de los tres municipios. Por ello, el delegado ha advertido que los vecinos deberán dirigirse hacia el este, en dirección al entorno de la autovía A-5, donde se habilitarán distintos puntos de acogida.
Debido a la evolución de los incendios en la Comunidad Madrid, se procede a la evacuación de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo. "Se veía el fuego que venía bien rápido", señalan a Libertad Digital.
La Comunidad de Madrid mantiene cerradas cinco escuelas infantiles situadas en los cuatro municipios de mayor riesgo por los incendios por lo que un total de 162 alumnos no han podido acudir a las aulas. No han podido abrir sus puertas las escuelas La Luna y El Olivar, ambas de San Martín de Valdeiglesias, donde la población se encuentra confinada. Del mismo modo se encuentran cerradas las EEII Los Cascabeles de Pelayos de la Presa, La Liebre y La Tortuga de Villa del Prado y A Chupé de Aldea del Fresno.
En cuanto a los campamentos que se estaban celebrando en los colegios públicos de las zonas afectadas se han suspendido cinco de ellos, también de cuatro localidades: los de San Martín de Tours y Virgen de la Nueva de San Martín de Valdeiglesias; Nuestra Señora de la Poveda de Villa del Prado; Nuestra Señora de Fátima de Aldea del Fresno; y Río Alberche de Pelayos de la Presa.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado que el objetivo del gran dispositivo desplegado es evitar que los tres confluyan, y ha advertido de que este viernes es un "día crítico" por las altas temperaturas y los fuertes vientos.
Más de 1.100 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan ya en estos tres incendios, a los que se unen otros 1.000 de Guardia Civil, Protección Civil y las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF), así como otros recursos del Ministerio de Transición Ecológica, ha explicado Marlaska.
Los incendios forestales han quemado hasta el momento un total de 114.796,42 hectáreas forestales desde el inicio del año, frente a las 24.133,26 del mismo periodo de 2025, según datos facilitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Hasta este viernes 24 de julio, se han registrado en lo que va de año 29 grandes incendios forestales (GIF), una veintena más de la media de la última década en el mismo periodo. Los datos difundidos por el Ministerio que dirige Sara Aagesen son provisionales y corresponden al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 24 de julio de 2026.
Fernando Grande-Marlaska, se ha desplazado este viernes al puesto de mando desde el cual ha hecho un balance de las últimas horas, confirmando los focos activos de la Comunidad de Madrid y la provincia castellano-leonesa de Ávila, además del resto de focos que siguen activos en toda la península.
Además, ha explicado el detalle del dispositivo que trabaja para contener el avance de las llamas, así como la el mecanismo europeo de respuesta, donde ya confirma que han aceptado cuatro medios aéreos de extinción de ala fija, dos de Grecia y dos de Italia.
Uno de los frentes del incendio de San Martín de Valdeiglesias ha cruzado el embalse de San Juan y avanza hacia la desembocadura del río Cofio, según ha informado la Policía Local este viernes. El cuerpo ha difundido en su Facebook además una imagen en la que se aprecian las llamas junto a la orilla del pantano.
Los trabajos nocturnos en el incendio en la localidad abulense de Burgohondo se han centrado en la defensa de los municipios con maquinaria pesada y trabajos manuales para realizar líneas de defensa y se ha conseguido realizar perímetro e incluso asegurarlo en una parte del incendio.
Según han informado fuentes de Medio Ambiente de la Junta, la "preocupación" en estos momentos está es la cara sur de la sierra que da al Valle del Tiétar y los esfuerzos se centran en evitar su avance.
La virulencia del fuego que el pasado miércoles se declaró en el término municipal de Burgohondo (Ávila) ha avanzado a tal velocidad, que ha alcanzado la Reserva Natural del Valle de Iruelas, que alberga una de las colonias de buitre negro más importantes de Europa.
Aunque hasta el momento no se han ofrecido datos de la afectación de uno de los espacios naturales más importantes de la provincia, el alcalde de la vecina localidad de El Tiemblo, Arturo Varas, ha asegurado que esta reserva natural ha quedado arrasada por las llamas que la han atravesado en apenas unas horas.
La Comunidad de Madrid está coordinando el traslado de más de 430 personas mayores y con discapacidad residentes en cinco centros sociosanitarios afectados por los incendios forestales declarados en la zona oeste de la región, al tiempo que mantiene un seguimiento permanente de todos los recursos asistenciales situados en las áreas afectadas.
Según ha informado este viernes el Gobierno regional en un comunicado, las familias de los usuarios están siendo informadas de todas las actuaciones llevadas a cabo, mientras se reorganiza la atención en función de la evolución de los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, que han obligado a declarar la emergencia nacional.
El alcalde de la localidad abulense de El Tiemblo, Arturo Varas, asegura que sus vecinos se encuentran totalmente abatidos: "es pavoroso ver que el infierno existe". El regidor describe cómo las llamas alcanzaron una altura de entre 12 y 14 metros, avanzando a una velocidad "increíble". Esta situación, propiciada por las fuertes rachas de viento y las elevadas temperaturas, hizo que el casco urbano de El Tiemblo fuese atravesado por el fuego de una forma "sumamente rápida", dejando a su paso imágenes de desolación, con parques arrasados, zonas verdes carbonizadas, árboles chamuscados y algunas casas afectadas.
"Durante la noche, nuestras unidades han realizado misiones de ataque directo sobre frente de llama y protección en el flanco derecho del incendio" informaba la Unidad Militar de Emergencias a través de sus redes sociales.
El Gobierno ha solicitado este viernes la ayuda de la Unión Europea ante los incendios forestales que está sufriendo España.
Ha sido a solicitud de la Unidad Militar de Emergencias (UME), por lo que se ha activado el mecanismo europeo de respuesta, requiriendo al menos cuatro medios aéreos de extinción de ala fija.
"Hoy el peligro de incendios seguirá muy alto o extremo en la mayor parte del territorio pese al descenso de las temperaturas" explica la EAMET en un mensaje a través de las redes sociales. De cara al fin de semana explican que la situación "mejorará algo" pero volverá a empeorar "en días posteriores".
El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) colaborará en la extinción de los fuegos en la Comunidad de Madrid y la provincia de Ávila con dos unidades de bomberos forestales terrestres, dos aviones anfibios y un equipo de maquinaria pesada compuesto por un camión góndola, un 'bulldozer' y un vehículo auxiliar de apoyo. A estos medios se une un agente del Medio Natural y un coordinador de zona, ha informado la Junta de Extremadura en un comunicado.
La emergencia nacional declarada en la noche de este jueves por el Gobierno en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila por la gravedad de los incendios forestales que afectan a estos territorios es la segunda en España tras la decretada entre el 28 y el 30 de abril de 2025 con motivo del apagón eléctrico.
En el caso del apagón, la emergencia de interés nacional fue aplicada en Andalucía, Extremadura, Murcia, La Rioja, Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana a petición de las comunidades autónomas.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de la "situación dramática" que se está viviendo a consecuencia de los incendios "no sólo en distintas provincias españolas, sino también en comarcas de países vecinos".
En un mensaje en X, el jefe del Ejecutivo a pedido "precaución". "Sigamos las indicaciones y evitemos riesgos", ha solicitado Sánchez quien ha asegurado que el Gobierno ha desplegado todos los efectivos. "Estará a su lado en la emergencia y en la recuperación", ha continuado en su mensaje en el que ha agradecido su trabajo a las BRIF, UME, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Protección Civil.
Los incendios de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, en la Comunidad de Madrid, siguen fuera de control, aunque se ha limitado su avance durante las últimas horas, según fuentes de la Delegación del Gobierno central en la comunidad.
Aunque la evolución de los incendios durante la noche no ha sido desfavorable, continúan confinados los municipios de Pelayos de la Presa, Navas del Rey, Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, y se han desalojado el casco urbano de Aldea del Fresno y algunas urbanizaciones de la comarca.
El Gobierno regional ha advertido de que las condiciones meteorológicas, especialmente el viento, complicarán las tareas de extinción.
Los pueblos de la sierra oeste de Madrid afectados por el fuego, como Villa del Prado, Pelayos de la Presa o San Martín de Valdeiglesias, están sufriendo cortes en internet. La Comunidad de Madrid cifra en 16 los municipios con problemas en las comunicaciones y señala que las compañías están movilizando unidades móviles para proporcionar cobertura, con presencia ya en la localidad de Cenicientos. Además, se está analizando la viabilidad de reforzar esta asistencia con nuevos dispositivos de respaldo, como equipos portátiles de transmisión satelital para las estaciones base afectadas.
La evolución favorable del incendio de Castropodame (León) permitió a última hora del día de ayer realojar a los vecinos que habían sido evacuados de las localidades de San Pedro Castañero y Turienzo Castañero.
La Junta rebajó a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 su situación y se desmovilizó la Unidad Militar de Emergencias (UME) de la zona. El trabajo realizado en la jornada de ayer por los medios de tierra y aéreos fue "muy efectivo" e intenso, tras participar en las labores de extinción 125 personas y unos 35 medios aéreos y terrestres, según fuentes de la delegación territorial de la Junta en León.
Castilla y León amanece con 9 incendios activos, cuatro de gravedad, entre los que preocupa especialmente el de Burgohondo (Ávila), con tres localidades confinadas y más de 1.500 personas evacuadas entre este municipio, una urbanización de El Tiemblo y núcleo de turismo rural, lo que ha motivado la declaración de emergencia nacional por parte del Gobierno central, junto con Madrid.
El humo obligó a confinar los municipios de Burgohondo, Navaluenga y El Tiemblo, pero también a evacuar la urbanización La Atalaya en esta última localidad y un núcleo de turismo rural de Valle de Iruelas, junto con dos casas rurales y un camping.
La pasada noche ha dado un respiro a la situación de los incendios forestales en toda Castilla-La Mancha, ya que entre la última hora de este jueves y la primera de este viernes ha quedado controlado el incendio en Selas (Guadalajara) y han sido extinguidos los de Mazarambroz y La Pueblanueva, ambos en la provincia de Toledo.
Cada punto del mapa es una anomalía térmica captada en las últimas horas sobre territorio español. No es un parte oficial de incendios: es lo que ven los satélites cuando pasan por encima.
El Safari de Madrid, ubicado muy próximo a los incendios, ha emitido un comunicado informando que el parque permanecerá cerrado durante la jornada de hoy y que los animales se encuentran "bien": "Gracias al gran trabajo del equipo de cuidadores, guardia civil y bomberos durante toda la noche, podemos confirmar que todos los animales están bien".
La Comunidad de Madrid ha activado la coordinación con todos los hospitales y centros sanitarios del Servicio Madrileño de Salud (Sermas) para garantizar la capacidad de respuesta ante la emergencia provocada por los tres incendios simultáneos registrados en la región.
Así, dispone, al menos, de 600 camas hospitalarias plenamente disponibles ante posibles necesidades de evacuación o derivación. Además, el Hospital Enfermera Isabel Zendal se mantiene como centro de referencia para la gestión de contingencias y ampliación de la capacidad asistencial, ha informado el Gobierno regional.
La Guardia Civil ha desalojado una residencia de El Tiemblo, en Ávila, por la proximidad del fuego. Los agentes han ayudado a sacar a las personas mayores, ubicándolas en un lugar seguro.
La Comunidad de Madrid ha activado autobuses interurbanos del Consorcio Regional de Transportes (CRTM) para colaborar con los servicios de emergencia en las labores de evacuación y traslado de los vecinos de los municipios afectados por los incendios forestales que permanecen activos en la región.
En estos momentos, en Villamanta permanecen movilizados cuatro autobuses interurbanos, preparados para intervenir de forma inmediata si fuera necesario reforzar las evacuaciones.
En Navas del Rey, la Comunidad de Madrid mantiene otros tres autobuses movilizados. En Pelayos de la Presa, dos autobuses interurbanos se encuentran ya operativos y están realizando el traslado de los vecinos evacuados hasta Chapinería.
En El Tiemblo (Ávila) preocupa la salida del sol y que empiece de nuevo a soplar el viento, provocando una evolución desfavorable del incendio, que todavía no ha podido ser controlado.
La Dirección General de Tráfico informa de que hay un total de 24 vías secundarias intransitables por los incendios forestales:
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su apoyo a las personas afectadas por los incendios forestales.
Los incendios de Almorox (Toledo) y San Martín de Valdeiglesias (Madrid) han generado un doble corte en la red de telecomunicaciones que ha afectado a cuarenta poblaciones de la región, según el Gobierno madrileño.
Las compañías de telecomunicaciones, que están coordinadas con el centro de mando, trabajan para restablecer el servicio con el apoyo de unidades móviles y han desplegado dispositivos de respaldo para garantizar la cobertura en Villa del Prado y Cenicientos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, preside este viernes una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), para evaluar la situación de los incendios forestales que afectan a las comunidades de Madrid y Castilla y León.
A la reunión, que comenzará a las 9:30 horas en el Palacio de la Moncloa, asiste el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, por vía telemática desde el Puesto de Mando Avanzado de Cenicientos (Madrid) donde sigue la evolución del fuego.
El alcalde de Navas del Rey, uno de los municipios afectados por el gran incendio en San Martín de Valdeiglesias, ha hablado en Es la Mañana de Federico del avance del fuego. "Pelayos de la Presa lo ha machacado", ha dicho sobre uno de los municipios afectados. También ha contado el temor que existía sobre que dos de los tres incendios en Madrid se unieran en su pueblo.
Como consecuencia del incendio registrado en esta localidad, permanece cortada una de las vías de servicio de la M-206, entre los kilómetros 5 y 6, en el tramo Loeches-San Fernando de Henares.
La evolución del incendio ha obligado a realizar un corte total de la M-501 entre los kilómetros 50,7 y 59,4, a la altura de San Martín de Valdeiglesias.
También permanece completamente cerrada la M-541, entre los kilómetros 0 y 6,4, en Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.
Además, en la M-501, entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa, está cortada la circulación en sentido creciente entre los kilómetros 43,5 y 50,7.
En este dispositivo trabajan 11 profesionales, cinco de la Dirección General de Carreteras y seis de las empresas de conservación.
Permanecen cortados al tráfico en ambos sentidos dos tramos de carreteras autonómicas. En la M-507, el cierre afecta desde el punto kilométrico 27,5 hasta el 36, entre Villa del Prado y la intersección con la N-403.
Asimismo, se encuentra cerrada la M-540, entre los kilómetros 1 y 6,9, desde Villa del Prado hasta el límite provincial con Toledo.
Para atender las incidencias en esta zona, la Comunidad de Madrid mantiene movilizados 13 profesionales, seis de la Dirección General de Carreteras y siete de las empresas de conservación.
Los tres fuegos simultáneos que afectan a la región continúan sin estar perimetrados ni controlados, pese a que los trabajos nocturnos han sido efectivos. Las condiciones meteorológicas, fundamentalmente el viento, complicarán las labores de extinción este viernes.
El número de evacuados se mantiene en más de 10.000 personas de municipios como Aldea del Fresno, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.
El SUMMA112 ha estado toda la noche atendiendo en sus dispositivos preventivos, especialmente a enfermos crónicos.
Llevan trabajando sobre el terreno más de 270 profesionales entre Bomberos, agentes forestales y UME.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, preside este viernes una reunión de seguimiento de los incendios en el Centro de Coordinación de la Información Nacional de Incendios Forestales, informan fuentes de su ministerio.
En Castilla y León hay diez incendios forestales activos, pero varios de ellos han evolucionado de forma favorable durante este jueves y se han rebajado los niveles de gravedad en los fuegos de Rábano de Aliste (Zamora), Retortillo (Soria), ya sin confinamientos ni desalojados, y el de Castropodame (León).
Sin embargo, las autoridades han mostrado su preocupación por el incendio en Burgohondo (Ávila), que avanza de forma virulenta.
Este incendio, que se declaró el pasado miércoles, ha obligado a desalojar a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo, ante el avance de unas llamas a una velocidad de 3 kilómetros en 40 minutos.
Según fuentes del Gobierno regional madrileño, esta comunidad vive una situación "crítica", con tres incendios de extrema gravedad "activos", sin que ninguno de ellos esté "controlado", y que han motivado la evacuación de más de 10.000 personas de cuatro municipios: Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Aldea del Fresno.
Varios tramos de cinco carreteras autonómicas (M-507, M-540, M-501, M-541 y M-206) se encuentran cortadas al tráfico en la región madrileña a consecuencia de estos incendios y este viernes quedará suspendido temporalmente en la Comunidad de Madrid el servicio de cinco líneas interurbanas.
En estos momentos, hay más de 270 profesionales actuando en la zona: 21 vehículos con 90 efectivos en Villa del Prado, 17 vehículos con 65 efectivos en San Martín de Valdeiglesias, 2 secciones de la UME con 40 dotaciones cada una en San Martín de Valdeiglesias. Y otra sección de la UME con otras 40 en Villa del Prado.
Como consecuencia de la declaración de emergencia nacional, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asume la dirección y coordinación de las actuaciones necesarias frente a los incendios referidos y la gestión de todos los recursos estatales, autonómicos y locales que deban emplearse en esas dos comunidades.
La dirección operativa de la emergencia ha quedado encomendada al jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
En la Comunidad de Madrid han sido evacuadas más de 10.000 personas debido a tres incendios: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa, y otro en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización.
En Ávila, el incendio que se declaró el miércoles en Burgohondo ha obligado a desalojar a 1.500 personas en un núcleo de turismo rural y una urbanización del municipio de El Tiemblo.
El Gobierno ha declarado en la noche de este jueves la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila (Castilla y León) por la gravedad de los incendios forestales que afectan a estas regiones y que han obligado a desalojar a unas 11.500 personas entre ambos territorios.