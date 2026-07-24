Última hora | Los incendios simultáneos de Madrid y Ávila dejan ya 11.500 evacuados

Tras el trágico incendio forestal en Los Gallardos (Almería) del pasado 9 de julio, con un balance de trece víctimas mortales, la segunda quincena de este mes de julio está siendo especialmente grave en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y Castilla-La Mancha. La gravedad de la situación ha obligado al ministro del interior, Fernando Grande-Marlaska, previa petición de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a declarar a última hora del jueves 23 de julio la emergencia de interés nacional para la Comunidad de Madrid y la provincia castellano-leonesa de Ávila por la peligrosa evolución que mantienen los incendios forestales activos en los términos municipales de Villa del Prado (Madrid), San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila).