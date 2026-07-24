Estalla el conflicto en plena emergencia: Ayuso estudia ya acciones legales ante el "chantaje" de 60 bomberos forestales

Un fuerte conflicto laboral en mitad de la emergencia de interés nacional decretada por el Gobierno central a petición de la Comunidad de Madrid por la peligrosa evolución que mantienen los incendios forestales desatados en los términos municipales de Villa del Prado (Madrid), San Martín de Valdeiglesias (Madrid) y Burgohondo (Ávila) ha estallado en la región.

Un reducido grupo de personal laboral del INFOMA -60 bomberos forestales de un colectivo de 2.100 que trabajan en la región- denuncia desde hace días que el Ejecutivo autonómico les mantiene "paralizados". "Estamos 16 Bomberos Forestales públicos del cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Hemos pedido activación al incendio de Almorox, pero no tenemos ni vehículos, ni camiones ni herramientas. Nos tienen paralizados", denunció uno de ellos en un vídeo difundido en redes sociales.

Algunos miembros del Gobierno – como el ministro Óscar Puente, dedicado este viernes a arremeter contra la presidenta Isabel Díaz Ayuso a través de sus redes sociales- han utilizado este comunicado contra el Ejecutivo madrileño.

Estas 60 personas, "en lugar de estar junto al resto de sus compañeros trabajando, están a otras circunstancias que solo alimentan esas polémicas que ayudan a hacer daño", lamentó Ayuso ante los medios desde el puesto de mando de Cenicientos. "Mientras tanto gente ha suspendido sus vacaciones y estando fuera de servicio se han reincorporado para ayudarnos a todos".

Desde la Puerta del Sol se han plantado y han anunciado que el Gobierno madrileño "estudiará todas las vías administrativas y jurídicas" que resulten procedentes para depurar responsabilidades sobre conductas que hayan podido "comprometer el servicio público, dificultar la actuación de los dispositivos de emergencia o poner en riesgo la seguridad de las personas y del patrimonio natural".

Y es que tachan de "inadmisible" que en plena emergencia de interés nacional este reducido grupo de trabajadores mantenga "una estrategia de chantaje que pretende condicionar la organización operativa y trasladar una imagen distorsionada del funcionamiento ejemplar de los servicios de emergencia".

La Comunidad de Madrid subraya, en un comunicado que ha hecho llegar a los medios de comunicación, que la gestión de un gran incendio forestal no puede convertirse "en una herramienta de presión laboral ni de desgaste político". "En emergencias de esta magnitud no caben improvisaciones ni actuaciones al margen de la coordinación oficial: los recursos deben movilizarse desde los parques y retenes asignados, con disciplina de mando, seguridad operativa y plena garantía para quienes intervienen sobre el terreno", expone.

El Ejecutivo autonómico considera que el personal es "conocedor de los procedimientos establecidos para esta campaña, el mismo sistema desde hace más de 25 años". Y revela que, "sin embargo, no están en sus bases operativas, tal y como firmaron voluntariamente en sus contratos y el acta de adjudicación de destinos para esta campaña 2026, y permanecen en la Dirección General de Emergencias, en Las Rozas, desatendiendo que la activación de los recursos se realiza desde los parques y retenes donde deben prestar servicio". Así, sostiene que "presentar esa situación como falta de medios o como una negativa de la Administración a movilizarlos supone alterar la realidad y generar alarma social en un momento especialmente delicado".

Del mismo modo, desde el Gobierno autonómico sostienen que se han mantenido numerosas conversaciones y negociaciones con este colectivo, que representa menos del 1% de un dispositivo global integrado por más de 6.000 profesionales y voluntarios. En el marco de estas negociaciones, aseguran que se han planteado "mejoras económicas y propuestas dentro del marco legal y organizativo aplicable". Pero "no puede aceptarse que, mientras cientos de profesionales trabajan en el frente del fuego y miles de vecinos permanecen evacuados, se utilice una emergencia de interés nacional para incrementar la presión sobre la Administración, a través de falsedades y mensajes distorsionado".

El Gobierno regional concluye expresando su "reconocimiento y respaldo absoluto" a todos los profesionales que, en estos momentos de extrema gravedad, trabajan sin descanso para proteger la vida de los ciudadanos, los municipios afectados, los espacios naturales y los bienes de todos amenazados por los incendios forestales.

Finalmente, este viernes al filo de las 19.00 horas, los bomberos emitieron otro comunicado donde comunican que vuelven al trabajo.

Tras la grave situación en la @ComunidadMadrid y ante la necesidad de protección a la ciudadanía y sus bienes.

Y tras la falta de órdenes y medios en estos días por parte de la DGE y la jefatura de @112cmadrid

Hemos decidido irnos por nuestra cuenta, a los parques a actuar 🚒🔥 pic.twitter.com/kT8uEkAPSM — Bomberos Forestales CBCM (@bomberos_infoma) July 24, 2026

"Tras la grave situación en la Comunidad de Madrid y ante la necesidad de protección a la ciudadanía y sus bienes y tras la falta de órdenes y medios en estos días […] hemos decidido irnos por nuestra cuenta, a los parques a actuar".