Frenética lucha contra el fuego en Madrid

Los tres fuegos simultáneos que afectan a la Comunidad de Madrid continúan sin estar perimetrados ni controlados, pese a que los trabajos nocturnos han sido efectivos.

Las condiciones meteorológicas, fundamentalmente el viento, complicarán las labores de extinción este viernes.

El número de evacuados se mantiene en más de 10.000 personas de municipios como Aldea del Fresno, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias.

El SUMMA112 ha estado toda la noche atendiendo en sus dispositivos preventivos, especialmente a enfermos crónicos. Sobre el terreno, trabajan más de 270 profesionales entre Bomberos, agentes forestales y UME.