En la tarde del jueves, un coche ardiendo en el kilómetro 57 de la M-501, a la altura de San Martín de Valdeiglesias, en Madrid, generó un incendio forestal que afectaba a toda la zona y se pidió a los vecinos que se confinaran. En paralelo, los servicios de emergencia enviaban un ES-Alert a la población de Pelayos de la Presa para que se dirigiera al centro urbano ante la cercanía del incendio.

Hasta el lugar se desplazaron dieciséis medios aéreos y terrestres de Bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas y agentes forestales con buldócer, que han trabajado durante toda la noche en las labores de extinción, como ha confirmado en Es la Mañana de Federico, Jaime Peral, alcalde de Navas del Rey, una de las localidades afectadas.

"El fuego ha machacado a Pelayos de la Presa", reconoció el edil, aunque admitió que durante la noche "el trabajo ha sido muy intenso y se ha trabajado muchísimo, ya sin aire y con las temperaturas más bajas".

Un polideportivo refugio

El número de evacuados se mantiene en más de 10.000 personas de municipios como Aldea del Fresno, Villa del Prado, Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias. Se ha puesto a disposición el polideportivo y un colegio de Navas del Rey. "Somos una localidad que dobla su población en verano", alertó Peral. "Hay muchas personas mayores cuidando de sus nietos, por ejemplo".

Lucha sin cuartel contra las llamas en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa 🛡️🔥 Los equipos de la #UME pelean casa por casa en una defensa de interfaz urbano-forestal trabajando sin descanso para proteger a la población y las viviendas.… pic.twitter.com/x8wlu84NGn — UME (@UMEgob) July 23, 2026

"El mayor peligro, en estos momentos, es que se unan los incendios de San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado", dijo Peral. Una vez pasada la noche, se incorporarán a las labores de extinción medios aéreos.

Asimismo, Peral ha solicitado a los ciudadanos que sean precavidos, respeten los perímetros de seguridad y los cortes de carreteras. La Policía Local informó del corte de la M-501 entre los puntos kilométricos 50,8 y 59, a su paso por Pelayos de la Presa y San Martín de Valdeiglesias, así como de la M-541, también en ambos municipios, entre los kilómetros 0 y 6,5. Igualmente permanecían cortadas la M-507, entre Villa del Prado y Almorox; la N-403, entre los kilómetros 61,5 y 68, en sentido Toledo; y la M-540, entre Villa del Prado y Santa Cruz del Retamar.