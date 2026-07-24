La agenda del fin de semana: los planes gratis definitivos para sobrevivir a las altas temperaturas en Madrid

Si todavía no sabes qué hacer este fin de semana, Madrid ofrece propuestas para todos los gustos. Desde conciertos al aire libre y festivales hasta escapadas a la naturaleza, rutas culturales, cine de verano o actividades gratuitas, la agenda combina planes tanto en la capital como en distintos municipios de la Comunidad.

Música y festivales para disfrutar al aire libre

La música vuelve a ser uno de los grandes atractivos del fin de semana. Los Molinos celebra este sábado su XI Noche en Blanco, con conciertos, mercado de artesanía, gastronomía, actividades culturales y una ruta nocturna por la Sierra de Guadarrama.

También continúan los Veranos de la Villa, que este fin de semana incluyen la actuación del London City Ballet en Conde Duque, el espectáculo de danza flamenca de Jesús Carmona y el concierto gratuito de Whatever Jazz Band.

En el Hipódromo de la Zarzuela regresan las Noches del Hipódromo, que combinan carreras de caballos, música y gastronomía, mientras que Noches del Botánico recibe este viernes a María Becerra.

Fuera de la capital, Collado Villalba celebra sus fiestas con conciertos gratuitos de Gonzalo Hermida y Café Quijano, Villaverde Bajo organiza varios días de actividades con la actuación de Coti, Pedriza Rock reúne este sábado a cuatro bandas en Manzanares el Real y Summer Fest continúa en Torrejón de Ardoz con un concierto de Azúcar Moreno.

Además, el próximo 30 de julio, el Círculo de Bellas Artes acogerá un concierto solidario Candlelight en apoyo a las víctimas de los terremotos de Venezuela, con un repertorio interpretado por Parallel Quartet.

Cine, teatro y musicales

Los aficionados al séptimo arte tienen varias opciones. Cibeles de Cine continúa con su programación de estrenos, clásicos y cine español en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.

También siguen las sesiones gratuitas del cine de verano de Ciudad Lineal y la programación de Veranos de la Villa, que incluye proyecciones al aire libre durante todo el verano.

Exposiciones y planes culturales

El fin de semana también ofrece numerosas propuestas para quienes prefieren un plan cultural. La Galería de las Colecciones Reales celebra su tercer aniversario con entrada gratuita durante toda la jornada del sábado.

El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza abre gratuitamente el sábado por la noche su exposición dedicada a Carmen Laffón, mientras que la Casa Museo Lope de Vega acoge la muestra gratuita Mujeres de ingenio, centrada en escritoras del Siglo de Oro.

En la Fundación MAPFRE pueden visitarse las exposiciones fotográficas Indian American West, de Richard Avedon, y Ground Rules, de Alejandro Cartagena, y en Conde Duque continúan abiertas las muestras Yo fui a E.G.B., Arte y Misericordia y El deber de lo nuevo.

Otra propuesta diferente es el refugio climático de Matadero Madrid, que durante julio combina un espacio gratuito para escapar del calor con actividades culturales, talleres y encuentros.

Escapadas entre naturaleza y patrimonio

Quienes prefieran salir de la ciudad también encontrarán numerosas opciones.

Las Presillas de Rascafría siguen siendo uno de los principales destinos para bañarse en el río Lozoya, mientras que Las Berceas, en Cercedilla, mantienen abierta su temporada de piscinas rodeadas de bosque.

El embalse de El Atazar ofrece alquiler de piraguas y paddle surf para recorrer el mayor embalse de la región, mientras que el pantano de San Juan incorpora una nueva propuesta de aventura con la Vía Ferrata Carlos Molano, un recorrido equipado que incluye un puente tibetano con vistas al embalse.

Para quienes buscan patrimonio, el Monasterio de Santa María la Real de Valdeiglesias, en Pelayos de la Presa, permite recorrer más de ocho siglos de arquitectura en uno de los conjuntos históricos más singulares de la Comunidad de Madrid.

Las altas temperaturas también encuentran respuesta en varios espacios de la región. La playa urbana de Madrid Río vuelve a abrir con acceso gratuito y zonas de agua para refrescarse en pleno centro de la capital.