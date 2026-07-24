Las llamas se acercan a Safari Madrid y obligan a confinar a los animales

Los incendios que afectan al suroeste de la Comunidad de Madrid, que continúan fuera de control, han obligado a la evacuación de los municipios de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo ante el avance de los frentes de fuego. El delegado del Gobierno ha precisado que Villa del Prado, Aldea del Fresno y San Martín de Valdeiglesias permanecen confinados, mientras que las personas ya evacuadas deberán continuar en los puntos de acogida habilitados hasta nueva indicación.

Las llamas no solo han puesto en alerta a los vecinos de estos municipios, sino que según avanza el fuego crece la preocupación por los animales del Safari de Madrid, muy cercano a uno de los focos principales del incendio.

La proximidad de los incendios ha obligado a confinar a las especies más peligrosas con el objetivo de mantenerlas a salvo. Los responsables del recinto han compartido un mensaje a través de redes sociales: "Gracias al gran trabajo del equipo de cuidadores, Guardia Civil y Bomberos durante toda la noche, podemos confirmar que TODOS LOS ANIMALES ESTÁN BIEN".

Como es natural, se ha cerrado el acceso a Safari Madrid hasta nuevo aviso.

Safari Madrid es un parque de animales en semilibertad situado en Aldea del Fresno, a unos 50 kilómetros al suroeste de la capital. La principal característica de este recinto es que los visitantes recorren las zonas principales en su propio coche mientras animales como cebras, camellos o bisontes caminan sueltos a su alrededor.