Los tres incendios simultáneos de Madrid dejan sin red a 16 municipios: "No sois capaces de entenderlo"

Los tres incendios simultáneos que afectan a varios puntos de la Comunidad de Madrid están afectando a las telecomunicaciones. A las 8:00 horas de este viernes, un total de 16 municipios registran incidencias en la red, con una situación de mayor afectación en Villa del Prado, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa y Rozas de Puerto Real.

La falta de cobertura y los problemas de conexión se han ido dejando notar entre los vecinos desde la noche del jueves. "La Comunidad de Madrid solicita el nivel 3 porque en toda la sierra oeste estamos con microcortes de electricidad y se ha caído internet... empezamos a estar incomunicados. No sois capaces de entenderlo porque no estáis", relataba un usuario en redes sociales la pasada noche.

La Comunidad de Madrid solicita el nivel 3 porque en toda la sierra oeste estamos con micro cortes de electricidad y se ha caído internet...empezamos a estar incomunicados. No sois capaces de entenderlo porque no estáis. — Miguel A. (@miguel_sb8) July 23, 2026

Ese escenario llevó a la CAM a mantener durante toda la noche el seguimiento de la situación junto a las operadoras de telecomunicaciones. Las compañías continúan trabajando para recuperar el servicio y ya han desplegado unidades móviles para dar cobertura, con presencia en Cenicientos, donde precisamente está instalado el Puesto de Mando Avanzado para el incendio de Villa del Prado.

Además, ya este viernes se estudia incorporar nuevos equipos de respaldo, como sistemas portátiles de transmisión por satélite para las estaciones base afectadas. La restauración completa del servicio dependerá, no obstante, de las condiciones sobre el terreno. Será esto lo que permita, o no, acceder a los equipos a ciertas zonas y garantizar la conectividad.

🚀 En 16 municipios de la región se registran incidencias en el servicio de telecomunicaciones, con especial relevancia en:#VillaDelPrado#SanMartínDeValdeiglesias#PelayosDeLaPresa #RozasDePuertoReal 👉 La Comunidad de Madrid mantiene monitorizadas las áreas afectadas con… pic.twitter.com/4Vdl12jFyt — Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) July 24, 2026

Durante la tarde-noche del jueves, el Gobierno regional ya informó de que los incendios habían provocado un doble corte en la red de transporte de telecomunicaciones que llegó a afectar a 40 municipios. En ese momento, las operadoras empezaron a movilizar unidades móviles y dispositivos de respaldo en Villa del Prado y Cenicientos, aunque también advirtieron de la imposibilidad de llegar a ciertos puntos.

La evolución de la emergencia ha llevado finalmente al Ministerio del Interior a declarar la emergencia de interés nacional, tras la petición de Isabel Díaz Ayuso. Con la activación del nivel 3 del Plan de Protección Civil, el Ministerio asume la dirección de la emergencia y sitúa al jefe de la UME al frente del operativo.

Mientras tanto, recuerda que los alcaldes disponen de una línea directa, a través de la Oficina Regional de Impulso a la Conectividad, para conocer la evolución de las llamas y las últimas directrices que llegan de los canales oficiales.