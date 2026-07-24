Óscar Puente se da por aludido y responde a Ayuso: "Si hay una mamarracha en España, esa eres tú"

El ministro de Transportes, en mitad de la emergencia nacional por los incendios que cercan la zona oeste de la Comunidad de Madrid, se encuentra haciendo lo que más disfruta y mejor sabe: disparando desde su cuenta en la red social X, antes Twitter, contra el PP.

El primer comentario de Óscar Puente acerca de los terribles incendios llegó a primera hora de la mañana. "Tenemos todos claro que la UME es ya el nuevo servicio de extinción de incendios de las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Ellos reducen impuestos a los ricos, jibarizan los servicios públicos y luego le piden al gobierno que les resuelva la papeleta".

Horas después, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fue preguntada expresamente por esta crítica mientras atendía a los medios desde el puesto de mando instalado en Cenicientos. "Le ignoro por completo", se limitó a contestar.

Antes, la jefa del Ejecutivo regional había contestado a una pregunta sobre las críticas expresadas anoche por el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que reprochó a Ayuso la forma de solicitar la declaración de emergencia nacional. "La prioridad es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces. Salvar vidas. Salvar casas. Salvar las historias, las propiedades de miles de familias que están viviendo una catástrofe de esta magnitud. Entonces, el primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él, allá su conciencia y allá su historia. Pero nosotros estamos solamente a reconocer a quien está ayudando, en buscar la colaboración de todos y después ya volveremos a la misma refriega de siempre".

Puente se dio por aludido por un error de la agencia Europa Press y se expresó después en estos términos a través de su canal favorito: X, antes llamado Twitter: "De calentar el ambiente sabes mucho. Es de lo que vives. Ahora pides ayuda a ese gobierno al que te pasas la vida insultando y descalificando. Si hay una mamarracha en España, esa eres tú".

"Firman pactos de gobierno en los que niegan el cambio climático. Reducen los servicios de prevención y extinción de incendios a la mínima expresión. Y después llaman pidiendo auxilio a ese gobierno al que insultan permanentemente y al que niegan toda legitimidad. Y nos piden que les asistamos sin rechistar. Nosotros sí cumplimos con nuestras competencias. Y eso es compatible con responderles como merecen. Y para los que dicen que no es el momento, les pregunto cuándo es el momento. Ya vivimos esto mismo el año pasado. Y en diciembre nadie se acuerda de nada. El momento es ahora. Cuando el monte arde", añadió en un segundo comentario

Firman pactos de gobierno en los que niegan el cambio climático. Reducen los servicios de prevención y extinción de incendios a la mínima expresión. Y después llaman pidiendo auxilio a ese gobierno al que insultan permanentemente y al que niegan toda legitimidad. Y nos piden que… https://t.co/MJncluPufP — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 24, 2026

En este sentido, cabe recordar los polémicos comentarios que Puente ya escribió el año pasado con los graves incendios de Casatilla y León.

Según los últimos datos de Emergencias 112 Comunidad de Madrid, el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias ha enviado un ES-Alert a la población de Chapinería, Navas del Rey y Colmenar del Arroyo ordenando su evacuación, que se suman a Aldea del Fresno y Villa del Prado. También ha solicitado el confinamiento de San Martín de Valdeiglesias y Pelayos de la Presa y se ordena dirigirse hacia el interior del casco urbano correspondiente.

Para atender a esta población, se activan puntos de acogida en Navalcarnero, Móstoles, Alcorcón, Leganés, Brunete, Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón y Las Rozas. Así, los vecinos de Chapinería deberán acudir al polideportivo (C/ León, 59) y centro Miguel Delibes (C/ Torrelaguna) de Villaviciosa de Odón; al polideportivo Santiago Apostos de Villanueva de al Cañada y a la Casa de la Cultura Aniceto Marines (C/ Campo, 21) de Brunete.

Los vecinos de Colmenar del Arroyo deberán trasladarse al polideportivo La Marazuela (C/ Acanto, 8) de Las Rozas de Madrid; mientras que los habitantes de Navas del Rey deberán poner rumbo al polígono La Cantera (C/ Arquitectura) de Leganés, y al polideportivo del Sector 3 de Getafe (C/ Alhóndiga).

Ayuso ha anunciado que el Gobierno regional va a poner en marcha una línea específica para ayudar a los ayuntamientos y a los municipios para su recuperación. Además, ha recordado que los incendios están activos y se vive "una situación inédita" por una "tormenta perfecta" con altas temperaturas y un viento que no da tregua.

"Solo me recuerda a situaciones tipo la pandemia, así que duele mucho, y además duele mucho porque esta es una zona que es preciosa y que va a tardar en tiempo en recuperarse", ha lamentado la presidenta madrileña, quien ha pedido también ayuda para los alcaldes afectados.

En concreto, ha detallado que el incendio ha afectado a 6.000 hectáreas, una cifra importante en una región con alta concentración de viviendas, algo que ha tildado como "una catástrofe" con 19.000 personas trasladadas. En la urbanización de El Encinar del Arberche han encontrado 43 viviendas destrozadas y más de 200 afectadas en total.