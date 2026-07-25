Así fue el frío encuentro entre Sánchez y Ayuso en el centro del incendio

"¿Ha podido hablar con el presidente del Gobierno?". La pregunta se repitió dos veces este viernes en las dos ruedas de prensa que una visiblemente afectada Isabel Díaz Ayuso ofreció desde el puesto de mando instalado hasta este sábado al medio día en Cenicientos. "No, no sé nada de él", contestó la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Este silencio se unía a las críticas desatadas de uno de los más estrechos colaboradores de Pedro Sánchez, el ministro Óscar Puente, que no ha dejado de arremeter contra la presidenta desde sus redes sociales. Un día después el jefe del Ejecutivo acudía al centro de operaciones y se producía el esperado saludo entre ambos mandatarios, que fueron informados puntualmente por el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Francisco Javier Marcos.

Tras un frío saludo entre ambos y después de una breve reunión, Sánchez apareció ante los medios junto al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. En una comparecencia sin preguntas informó de que los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila empezarán a tratarse como uno solo y se unificará el mando de la emergencia de aquí en adelante.

"Nuestra prioridad, nuestro pensamiento, nuestro objetivo está en salvaguardar las vidas de los ciudadanos, defender los núcleos poblacionales y finalmente en luchar contra los incendios", dijo Sánchez, que subrayó que la situación "sigue siendo compleja" por la incertidumbre de la dirección e intensidad de los vientos y la posibilidad de que se produzcan tormentas secas, afirmó no obstante que existe una "ventana de oportunidad" durante este fin de semana para avanzar en las labores de extinción.

Habló, nuevamente, de la necesidad de huir de la desinformación y de un pacto de Estado contra la emergencia climática. Y dejó claro también que "todo el Estado", desde la administración general a las comunidades autónomas afectadas, a las diputaciones provinciales y los ayuntamientos, está poniendo a disposición todos los recursos a su alcance para hacer frente a las llamas y acoger a los miles de evacuados de municipios madrileños y abulenses.

En este sentido, señaló que son diez las comunidades autónomas que están poniendo a disposición recursos para la respuesta de esta emergencia, a los que se suman los medios aéreos de Grecia e Italia, trasladados tras la petición del Gobierno central a la UE. También informó de que el centro de mando ha aceptado también el desplazamiento de más de 100 unidades del Ejército de Portugal para hacer frente al incendio en la provincia de Ávila.

Ayuso acepta preguntas

Horas después compareció la presidenta madrileña. Ayuso sí aceptó preguntas de los medios. Los periodistas se interesaron por los ataques en redes sociales de miembros del Gobierno. "No sé si tiene alguna valoración que hacer". "No, ninguna", replicó ella, que no quiso entrar en la refriega política. Ya este viernes lo dejó claro: el objetivo es "salvar vidas" y tratar de salvar el mayor número de casas posible. Todos los esfuerzos están centrados en la lucha contra el fuego. La batalla política, para después.

La jefa del Ejecutivo regional destacó el trabajo conjunto con el Gobierno. "Estamos trabajando todas las administraciones juntas, afrontando un único incendio nunca visto. Hemos estado esta mañana con el presidente del Gobierno, aquí reunidos, trabajando y centrados en lo más importante ahora mismo. Y luego dando ruedas de prensa puntuales para tenerlos a todos informados. Estamos ahí, trabajando juntos".

Durante su comparecencia, Ayuso avanzó que uno de los objetivos principales de su gobierno es evaluar qué nos ha llevado a esta situación. "Hay un cúmulo de circunstancias, de bosques que hay que seguir limpiando, de vida rural que tiene que volver a los campos, de pueblos que no se han de abandonar. Muchas cuestiones. No podemos, en nuestra mano como Gobierno regional, impedir que el verano se haya adelantado a mayo, pero sí que podemos ayudar a que cuando haya otro incendio en el futuro sigamos dotándolo de medios como hacemos". En este punto, subrayó que "somos la región de Europa que mayores medios, más efectivos por hectárea pone a disposición del patrimonio natural".

La presidenta madrileña cifró en unas 20.000 las hectáreas del perímetro aproximado del incendio, que ya es "uno solo", y, a diferencia de Sánchez, vaticinó "situaciones peores en las próximas horas". Se trata de una "situación totalmente inédita, nunca vista" al crearse "una especie de propia atmósfera entre los incendios que ya se comportan como uno solo (en referencia a Madrid y a Ávila), creando al final una especie de condición atmosférica especial, cambiando la meteorología". "Nos lleva a temernos situaciones mucho peores en las próximas horas", dijo desde Ceninicientos, donde fue evacuada, como todo el Puesto de Mando.

Fue el delegado del Gobierno, Francisco Martín, quien comunicó esta evacuación irrumpiendo en la rueda de prensa del consejero de Medio Ambiente e Interior, Carlos Novillo, quien tomó la palabra a continuación de Ayuso.

La presidenta realizó también dos anuncios durante su intervención. Por un lado, que el sistema (sanitario) regional va a tener un refuerzo extraordinario de otras 800 camas que va a poder dar servicio a los municipios de Ávila en caso de ser necesario. Por otro, que el Servicio Regional de Empleo va a renovar automáticamente todas las demandas de empleo de los habitantes de esta zona para evitar desplazamientos innecesarios.