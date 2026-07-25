La presidenta de la Comunidad de Madrid lleva varios días de fuerte impacto emocional. Al "peor incendio" de la historia de la región, tal y como ella mismo lo calificó este viernes, se suma el fuego desatado en Burgohondo [Ávila] que avanza implacable y desde este sábado comienza a tratarse como uno solo, unificándose así el mando de la emergencia, tal y como ha informado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el puesto de mando instalado en Cenicientos.

Entre los municipios abulenses afectados directamente por las llamas se encuentra el pueblo de Isabel Díaz Ayuso, Sotillo de la Adrada. Este mismo sábado el Ministerio del Interior ha ordenado su evacuación.

Y es que el Gobierno ha decretado la evacuación de todo el Valle del Tiétar (Ávila), que afecta a unas 30.000 personas, y de los dos municipios madrileños de Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Vidrios, según ha anunciado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín.

La presidenta madrileña, al ser informado de este hecho, ha puesto un mensaje en redes sociales: "Cuando se quema tu pueblo o su monte, tu casa, tus animales… En horas se pierde todo lo que quieres y por lo que has luchado toda la vida. Mi más sincero cariño a los vecinos del Valle del Tiétar en estos momentos. A mis sotillanos, a todos los que desde este maravilloso valle hasta bien entrada la Comunidad de Madrid, todo el oeste, camino de Robledo de Chavela están viviendo este infierno".

Cuando se quema tu pueblo o su monte, tu casa, tus animales… En horas se pierde todo lo que quieres y por lo que has luchado toda la vida. Mi más sincero cariño a los vecinos del Valle del Tiétar en estos momentos. A mis sotillanos, a todos los que desde este maravilloso… pic.twitter.com/Lq8feToacD — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 25, 2026

La cantidad de personas evacuadas como consecuencia del fuego en las otras cuatro poblaciones abulenses que fueron desalojadas con anterioridad se calculó en 5.150 pertenecientes a los municipios de Burgohondo, El Hoyo de Pinares, Villanueva de Ávila y La Atalaya del Tiemblo, según datos del Ministerio del Interior.