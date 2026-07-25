La presidenta de la Comunidad de Madrid lleva varios días de fuerte impacto emocional. Al "peor incendio" de la historia de la región, tal y como ella misma lo calificó este viernes, se suma el fuego desatado en Burgohondo [Ávila] que avanza implacable y desde este sábado comienza a tratarse como uno solo, unificándose así el mando de la emergencia, tal y como ha informado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde el puesto de mando instalado en Cenicientos.

Entre los municipios abulenses afectados directamente por las llamas se encuentra el pueblo de Isabel Díaz Ayuso, Sotillo de la Adrada. Este mismo sábado el Ministerio del Interior ha ordenado su evacuación.

Y es que el Gobierno ha decretado la evacuación de todo el Valle del Tiétar (Ávila), que afecta a unas 30.000 personas, y de los dos municipios madrileños de Rozas de Puerto Real y Cadalso de los Vidrios, según ha anunciado el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín. Se esperan más evacuaciones o confinamientos a lo largo del sábado.

La presidenta madrileña, al ser informado de este hecho, ha puesto un mensaje en redes sociales: "Cuando se quema tu pueblo o su monte, tu casa, tus animales… En horas se pierde todo lo que quieres y por lo que has luchado toda la vida. Mi más sincero cariño a los vecinos del Valle del Tiétar en estos momentos. A mis sotillanos, a todos los que desde este maravilloso valle hasta bien entrada la Comunidad de Madrid, todo el oeste, camino de Robledo de Chavela están viviendo este infierno".

Cuando se quema tu pueblo o su monte, tu casa, tus animales… En horas se pierde todo lo que quieres y por lo que has luchado toda la vida. Mi más sincero cariño a los vecinos del Valle del Tiétar en estos momentos. A mis sotillanos, a todos los que desde este maravilloso… pic.twitter.com/Lq8feToacD — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 25, 2026

En declaraciones a los medios en el centro de mando de la emergencia de los incendios de la Comunidad de Madrid y Ávila, que esta mañana ha sido unificado, Martín ha explicado que la evolución del fuego en el Valle del Tiétar ha sido "muy intensa" y ha provocado la evacuación de siete municipios abulenses.

El delegado del Gobierno ha apuntado a que "la gran preocupación" y la "prioridad absoluta" en estos momento es "salvar vidas y garantizar las evacuaciones seguras". Y ha informado que hasta el momento no se reportan daños personales relevantes. Eso sí, ha pedido máxima colaboración a la ciudadanía para que las labores de extinción de los incendios puedan continuar con la mayor eficacia posible.

En esa línea, ha alertado de que la emergencia continúa y hay seguir "extremadamente atentos" a la evolución de los vientos.