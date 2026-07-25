España recibirá este sábado cuatro aviones Canadair de Italia y Grecia para combatir los incendios en Madrid y Ávila

España contará desde este sábado con el refuerzo de medios aéreos enviados por Italia y Grecia para hacer frente a los graves incendios forestales que permanecen activos, especialmente en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila. La ayuda llega después de que el Gobierno solicitara este viernes la activación del Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea.

Según ha informado el Ministerio del Interior, tres integrantes de los equipos internacionales llegarán a primera hora de la mañana en un vuelo comercial como avanzadilla para coordinar el despliegue. Por el momento, no se ha concretado la hora de llegada de los aviones.

Fuentes del Gobierno consultadas por Europa Press señalaron que tanto Italia como Grecia aceptaron la petición española y contribuirán con dos aviones anfibios Canadair CL-415 cada uno, lo que permitirá reforzar las labores de extinción en las zonas más afectadas.

Por su parte, la Comisión Europea confirmó el envío de cuatro aeronaves, dos con base en Grecia y otras dos estacionadas en Italia, además de activar el servicio de imágenes por satélite Copernicus para facilitar el seguimiento de la evolución de los incendios.

Bruselas recordó además que mantiene disponible la reserva europea de emergencia, compuesta por 777 bomberos preposicionados en distintos Estados miembros, que podrían ser movilizados si las autoridades españolas solicitan su despliegue.