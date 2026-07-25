La evacuación de Cenicientos obliga a desmontar el Puesto de Mando Avanzado: "Os rogamos que vayáis saliendo"

La situación se ha complicado de forma extraordinaria en el Valle del Tiétar y 30.000 personas más son evacuadas en este momento en esa zona, en parte de Ávila y en parte de Madrid.

La situación es tan grave y ha cambiado de forma tan rápida que ha obligado también a cambiar la ubicación del Puesto de Mando Avanzado que hasta este momento estaba ubicado en Cenicientos y por el que ha pasado esta mañana el presidente del Gobierno y en el que se encontraba también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acababa de comparecer ante los medios.

Sin embargo, cuando la rueda de prensa pasaba a la intervención, ha sido interrumpida por el delegado del Gobierno en la región, Francisco Martín, que ha explicado que había que abandonar el lugar sin ninguna demora: "Os rogamos que vayáis saliendo de aquí de forma ordenada, hay que salir ya", ha dicho.

Los periodistas en el lugar han sido desalojados de inmediato, sin tener tiempo siquiera de contarlo ante las cámaras, tal y como han contado en Telemadrid en la retransmisión en vivo de los incendios que está realizando la cadena.

El Puesto de Mando se traslada de Cenicientos a Navalcarnero, según ha confirmado la Delegación del Gobierno.

30.000 desalojados en el Valle del Tiétar

El cambio en las circunstancias del incendio ha obligado a ordenar la evacuación de todas las poblaciones del Valle del Tiétar: seis en la provincia de Ávila y dos en la de Madrid, lo que supone que 30.000 personas tengan que abandonar sus hogares.

Con ellas ya son 80.000 personas las afectadas directamente por los incendios: a los 30.000 del Valle del Tiétar hay que sumar otros 30.000 evacuados en la Comunidad de Madrid y 20.000 personas que han sido confinadas en sus hogares.