La histórica estación de Delicias afronta una gran reforma para recuperar el alma del siglo XIX

No todos los días una estación del siglo XIX tiene la oportunidad de reinventarse sin perder su alma. La antigua Delicias, cuna del ferrocarril madrileño, encara ahora una transformación histórica que promete devolverle la grandeza original y convertir el Museo del Ferrocarril de Madrid en un espacio más abierto, monumental y vivo que nunca.

La iniciativa se apoya en el concurso internacional de arquitectura lanzado en 2018 y en el Plan Director de 2022. Según los responsables del museo, el documento aprobado "salvaguarda la integridad arquitectónica y el valor histórico" de uno de los grandes Bienes de Interés Cultural del patrimonio ferroviario español, manteniendo además su uso museístico.

El ámbito de actuación abarca casi 13.000 metros cuadrados, donde se desarrollará una intervención respetuosa con la estructura original, pero adaptada a nuevas necesidades expositivas. El objetivo es convertir el conjunto en un espacio más inmersivo, capaz de explicar la evolución del ferrocarril como motor de progreso.

🟢🔛 ¡Luz verde para la gran reforma que devolverá su monumentalidad original al Museo del Ferrocarril de Madrid! Aprobado el Plan Especial para la antigua estación de #Delicias, que pondrá en valor sus elementos históricos y transformará el propio edificio en un espacio… pic.twitter.com/ojKr04iJJn — Adif (@Adif_es) July 21, 2026

Uno de los cambios más destacados será la recuperación del vestíbulo principal en el ala este, devolviéndole su altura original de casi 15 metros. Para ello se eliminarán las entreplantas añadidas con el paso del tiempo, reorganizando el acceso de visitantes y creando nuevos espacios expositivos, incluido un pequeño anfiteatro.

La gran nave central, de 175 metros de largo, también será objeto de una restauración integral. Su emblemática estructura de hierro, que cubre los andenes del museo, será rehabilitada respetando el diseño original, al tiempo que se incorporarán mejoras en eficiencia energética, sostenibilidad y accesibilidad. La marquesina será restaurada y recolocada en su posición histórica.

En paralelo, la Nave de Fomento recuperará su función como espacio documental. Allí se ubicará el archivo y la biblioteca ferroviaria de la Fundación, en un proyecto cuya ejecución está prevista a partir de 2027, financiado con fondos del programa cultural y aportaciones de Adif y Renfe.

La reforma busca, en definitiva, reconciliar pasado y presente. No solo pretende conservar el legado de la estación inaugurada en 1880, sino también revitalizar su entorno urbano y reforzar el papel del museo como referente cultural en Madrid. Un paso más para devolver a Delicias el protagonismo que tuvo en los orígenes del ferrocarril en España.