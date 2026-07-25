Las mascarillas vuelven a las calles de Madrid por el humo y el olor a quemado

El humo y la intrusión de masas de aire de origen africano hace que el cielo de Madrid haya amanecido con un color marrón y la atmósfera desprende un olor a quemado, lo que ha hecho que, pese a no haber riesgo para la salud, muchos vecinos y turistas hayan vuelto a ponerse la mascarilla y a cerrar las ventanas de las casas.

Con una temperatura que hoy no subirá de los 30º, y a más de 70km de los incendios que asolan la sierra norte madrileña, la ciudad vive también las consecuencias de este incendio, aunque según han confirmado a EFE fuentes de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, no hay riesgo para la salud. Además, tampoco han recibido muchas llamadas de teléfono para preguntar sobre cómo actuar.

Eso sí, por el "deterioro" de la calidad del aire se recomienda extremar las precauciones y reducir la actividad al aire libre, sobre todo a ancianos, niños, embarazadas y enfermos.

Asimismo, desde Emergencias Madrid y Emergencias 112 recomiendan cerrar puertas y ventanas y toda la ventilación de la casa y no permanecer al aire libre si no hay obligación. También hay que proteger los ojos y la piel, para lo que se recomienda usar manga larga. La mascarilla ha de ser FPP2.