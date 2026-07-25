Puente vuelve a atacar a Ayuso y se pone de lado de los bomberos chantajistas

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha vuelto a protagonizar una de sus salidas de tono en redes sociales, especialmente habituales alrededor de las catástrofes de las que cree que puede un miserable rédito político.

Así, Puente ha seguido enzarzándose con la Comunidad de Madrid, después de que este viernes criticase a Isabel Díaz Ayuso por recurrir a la ayuda de Estado ante los incendios que están arrasando las provincias de Madrid, Ávila y Guadalajara, y más tarde, llegó a llamar "mamarracha" a la presidenta popular, después de que esta insistiese en que "la prioridad es salvar vidas, ponernos manos a la obra y dejarnos de estupideces" y que criticase a los políticos que tratan de generar tensión a cuenta de la catástrofe: "El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente, allá él, allá su conciencia y allá su historia".

Ya en la madrugada entre el viernes y el sábado Puente ha vuelto a carga acusando a Ayuso de perseguir a los profesionales de emergencia, después de que el Gobierno regional anunciara que está estudiando emprender acciones legales contra un grupo concreto de bomberos que habían boicoteado las labores de extinción de los graves incendios como una estrategia sindical.

A través de su cuenta personal en la red social X (antes Twitter), el ministro ha lanzado una grave acusación: "Son implacables", ha aseverado, para a continuación añadir que "acabarán persiguiéndote a los propios bomberos", para rematar su mensaje afirmando literalmente que "hay motivos para tener mucho miedo a este gente".

La nueva salida de tono de Puente se produce después de que el grupo de bomberos en cuestión, que se había negado a salir a trabajar a pesar de la situación de extrema emergencia, dio marcha atrás en su actitud, reincorporándose a las tareas de extinción alrededor de las 19 horas.

Tras la grave situación en la @ComunidadMadrid y ante la necesidad de protección a la ciudadanía y sus bienes.

Y tras la falta de órdenes y medios en estos días por parte de la DGE y la jefatura de @112cmadrid

Hemos decidido irnos por nuestra cuenta, a los parques a actuar 🚒🔥 pic.twitter.com/kT8uEkAPSM — Bomberos Forestales CBCM (@bomberos_infoma) July 24, 2026

La posición firme de la CAM

Puente ha arremetido contra Ayuso después de que la Comunidad de Madrid hiciese pública la decisión de no dejar impune lo que consideran un riesgo inasumible para la seguridad ciudadana. El Ejecutivo regional ha advertido de que explorará "todas las vías administrativas y jurídicas" contra aquellos profesionales que, según las primeras investigaciones, han podido comprometer la eficacia de los dispositivos desplegados para apagar las llamas.

Pero como siempren, en lugar de respaldar la exigencia de responsabilidades ante un posible boicot en una situación de riesgo extremo, Puente ha reincidido en su estilo miserable habitual, jugando la carta del victimismo sindical y el ataque partidista. Esta actitud evidencia una vez más la estrategia de confrontación constante que caracteriza al actual Gobierno, que puede olvidarse completamente de cualquier lealtad institucional supeditándola a lo que entiende que puede ser su interés político inmediato, incluso cuando hay vidas en juego.