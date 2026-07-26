Así es Torre Panorama, el nuevo icono de 260 metros que superará a la Torre de Cristal en Madrid

La Torre Panorama es el nuevo proyecto impulsado por Madrid Foro Empresarial para construir una infraestructura turística de 260 metros de altura en el entorno de Madrid Nuevo Norte, frente a las Cuatro Torres. La propuesta plantea levantar un gran mirador panorámico con inversión íntegramente privada y aspira a convertirse en un nuevo atractivo para la capital.

El proyecto, presentado por el presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro, contempla una inversión cercana a los 300 millones de euros y, según sus promotores, no tendría impacto sobre las cuentas públicas. La infraestructura combinaría una torre mirador con un sistema panorámico vertical, diferenciándose de una noria convencional.

Un nuevo mirador para el skyline de Madrid

La Torre Panorama se ubicaría en una parcela dotacional situada junto al desarrollo urbanístico de Madrid Nuevo Norte, uno de los mayores proyectos de transformación de la capital.

Con sus 260 metros de altura, superaría a la Torre de Cristal, actualmente el edificio más alto de Madrid con 249 metros, y también rebasaría a la noria Ain Dubai, de 250 metros, considerada la más alta del mundo.

Según Madrid Foro Empresarial, el objetivo no es construir la noria más alta, sino crear una infraestructura que permita contemplar la ciudad desde un mirador de gran altura y que se convierta en un nuevo icono de Madrid.

Una inversión de 300 millones

Los promotores defienden que el proyecto será financiado íntegramente con capital privado y sostienen que contribuirá a reforzar la oferta turística de la capital.

Además, destacan que el emplazamiento elegido contará con conexiones mediante Metro y Cercanías, al situarse en uno de los accesos principales de Madrid Nuevo Norte.

Hilario Alfaro sostiene que Madrid carece actualmente de un gran observatorio urbano abierto al público y considera que la ciudad tiene margen para incorporar nuevas infraestructuras de carácter turístico.