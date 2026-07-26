Ayuso anuncia ya planes para "una recuperación inédita, no vamos a esperar, Madrid nunca para"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho este sábado un llamamiento a la unidad y a la solidaridad ante la situación provocada por los incendios que afectan a distintos municipios madrileños y de la provincia de Ávila. Tras acompañar a los Reyes en su visita a uno de los puntos de acogida de vecinos evacuados, situado en Villamanta, la popular ha explicado que ya se están trazando los planes para la recuperación.

"Ya estamos trabajando para una recuperación lo más rápida posible", ha dicho, incidiendo en que se está preparando esa recuperación "antes de que se apague el fuego". Díaz Ayuso ha asegurado que "no vamos a esperar. Madrid nunca para. Su gente tampoco".

Además, la presidenta ha presumido de que la Comunidad de Madrid tiene experiencia en superar catástrofes: "Lo hemos hecho durante la DANA, que arrasó diez pueblos; durante Filomena, durante la pandemia y en tiempo récord pudimos reconstruir puentes, carreteras, viviendas, polideportivos y también zonas quemadas".

Por ahora, tal y como ha explicado, se está iniciando la evaluación de las pérdidas "que están sufriendo miles de familias madrileñas para ayudarles de inmediato y ayudarles de esta manera a que puedan rehacer sus vidas" y también "para que sus pueblos vuelvan a funcionar lo antes posible" con todos los servicios públicos. Finalmente, ha expresado su confianza de que, "ante una catástrofe inédita en la Comunidad de Madrid hemos iniciado una recuperación que también va a ser inédita".

No a las divisiones políticas o sociales

"Pido esa solidaridad y esa comprensión con los madrileños porque nosotros siempre estamos cuando se nos necesita. Ahora pido lo propio y que no empiecen con guerras innecesarias en estos momentos porque la gente no se lo merece", ha afirmado Ayuso, quien ha reivindicado el papel de Madrid como "una región al servicio de España y solidaria con todos sus pueblos".

La presidenta autonómica también ha pedido que no se desanime a la población ni se traslade a los alcaldes una responsabilidad que, a su juicio, no les corresponde. "Pido que no desanimen a la gente, que no enfrenten a los demás y que a los alcaldes tampoco les trasladen lo que no es de su responsabilidad o de su culpa", ha señalado. En este sentido, ha querido enviar un mensaje de apoyo a los regidores de las localidades afectadas tanto en la Comunidad de Madrid como en la provincia de Ávila, con cuyos responsables mantuvo encuentros durante la jornada anterior.

Ayuso ha reconocido el desgaste que están provocando la prolongación de los incendios y las altas temperaturas entre los vecinos de las zonas afectadas, aunque ha insistido en que los alcaldes también están sufriendo las consecuencias de la emergencia: "Yo entiendo que la paciencia de la gente se irá agotando. El calor sigue, los incendios siguen ahí, la incertidumbre también y, por tanto, es lógico que eso esté así. Pero los alcaldes son víctimas de esta situación y todos están haciendo lo mejor que pueden en su trabajo para sacar adelante a sus pueblos", ha dicho.

La presidenta madrileña también ha criticado que durante estos días se hayan introducido elementos ajenos a la gestión de la emergencia en el debate público. En concreto, ha aludido a las referencias realizadas en algunos municipios al mundo del toro: "En dos o tres municipios se hablaba de los toreros y yo pensaba: ¿Qué tienen que ver los toreros en todo esto?. Yo entiendo que se han mandado una serie de mensajes para dividirnos, como si invertir en ganadería no fuera invertir en lo de todos", ha afirmado.

En su opinión, quienes viven del campo son precisamente algunos de los principales perjudicados por los incendios. "Hay que pensar que ellos mismos son los primeros que han perdido ganados, que han perdido tierras; que es la gente del campo la que quiere a sus animales y la que cuida de los bosques y del medio natural", ha añadido.

Por último, Ayuso ha defendido que será necesario analizar con rigor las causas que han provocado esta oleada de incendios, aunque ha advertido de que ese debate debe abordarse una vez superada la emergencia y sin alimentar enfrentamientos.

"Las causas de todo esto son múltiples y todo esto hay que analizarlo, valorarlo en su término justo, con rigor y, a partir de ahí, aprender. Pero no enfrentar a los pueblos, que veo que esa es la tendencia en este momento. Lo entiendo porque la situación es la que es, pero no ayuda nada", ha concluido la presidenta de la Comunidad de Madrid.