Ayuso anuncia ya planes para "una recuperación inédita, no vamos a esperar, Madrid nunca para"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho este sábado un llamamiento a la unidad y a la solidaridad ante la situación provocada por los incendios que afectan a distintos municipios madrileños y de la provincia de Ávila. Tras acompañar a los Reyes en su visita a uno de los puntos de acogida de vecinos evacuados, situado en Villamanta, la popular ha explicado que ya se están trazando los planes para la recuperación. "Ya estamos trabajando para una recuperación lo más rápida posible", ha dicho, incidiendo en que se está preparando esa recuperación "antes de que se apague el fuego". Díaz Ayuso ha asegurado que "no vamos a esperar. Madrid nunca para. Su gente tampoco".

Además, la presidenta ha presumido de que la Comunidad de Madrid tiene experiencia en superar catástrofes: "Lo hemos hecho durante la DANA, que arrasó diez pueblos; durante Filomena, durante la pandemia y en tiempo récord pudimos reconstruir puentes, carreteras, viviendas, polideportivos y también zonas quemadas".

Por ahora, tal y como ha explicado, se está iniciando la evaluación de las pérdidas "que están sufriendo miles de familias madrileñas para ayudarles de inmediato y ayudarles de esta manera a que puedan rehacer sus vidas" y también "para que sus pueblos vuelvan a funcionar lo antes posible" con todos los servicios públicos. Finalmente, ha expresado su confianza de que, "ante una catástrofe inédita en la Comunidad de Madrid hemos iniciado una recuperación que también va a ser inédita".

No a las divisiones políticas o sociales

"Pido esa solidaridad y esa comprensión con los madrileños porque nosotros siempre estamos cuando se nos necesita. Ahora pido lo propio y que no empiecen con guerras innecesarias en estos momentos porque la gente no se lo merece", ha afirmado Ayuso, quien ha reivindicado el papel de Madrid como "una región al servicio de España y solidaria con todos sus pueblos".

La presidenta autonómica también ha pedido que no se desanime a la población ni se traslade a los alcaldes una responsabilidad que, a su juicio, no les corresponde. "Pido que no desanimen a la gente, que no enfrenten a los demás y que a los alcaldes tampoco les trasladen lo que no es de su responsabilidad o de su culpa", ha señalado. En este sentido, ha querido enviar un mensaje de apoyo a los regidores de las localidades afectadas tanto en la Comunidad de Madrid como en la provincia de Ávila, con cuyos responsables mantuvo encuentros durante la jornada anterior.

Ayuso ha reconocido el desgaste que están provocando la prolongación de los incendios y las altas temperaturas entre los vecinos de las zonas afectadas, aunque ha insistido en que los alcaldes también están sufriendo las consecuencias de la emergencia: "Yo entiendo que la paciencia de la gente se irá agotando. El calor sigue, los incendios siguen ahí, la incertidumbre también y, por tanto, es lógico que eso esté así. Pero los alcaldes son víctimas de esta situación y todos están haciendo lo mejor que pueden en su trabajo para sacar adelante a sus pueblos", ha dicho.

La presidenta madrileña también ha criticado que durante estos días se hayan introducido elementos ajenos a la gestión de la emergencia en el debate público. En concreto, ha aludido a las referencias realizadas en algunos municipios al mundo del toro: "En dos o tres municipios se hablaba de los toreros y yo pensaba: ¿Qué tienen que ver los toreros en todo esto?. Yo entiendo que se han mandado una serie de mensajes para dividirnos, como si invertir en ganadería no fuera invertir en lo de todos", ha afirmado.

En su opinión, quienes viven del campo son precisamente algunos de los principales perjudicados por los incendios. "Hay que pensar que ellos mismos son los primeros que han perdido ganados, que han perdido tierras; que es la gente del campo la que quiere a sus animales y la que cuida de los bosques y del medio natural", ha añadido.

Por último, Ayuso ha defendido que será necesario analizar con rigor las causas que han provocado esta oleada de incendios, aunque ha advertido de que ese debate debe abordarse una vez superada la emergencia y sin alimentar enfrentamientos.

"Las causas de todo esto son múltiples y todo esto hay que analizarlo, valorarlo en su término justo, con rigor y, a partir de ahí, aprender. Pero no enfrentar a los pueblos, que veo que esa es la tendencia en este momento. Lo entiendo porque la situación es la que es, pero no ayuda nada", ha concluido la presidenta de la Comunidad de Madrid.

La Comunidad despliega sus Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano

La presidenta de la Comunicad de Madrid ha anunciado que las cinco Oficinas Móviles de Atención al Ciudadano se desplazarán a partir de mañana, 27 de julio, a los 15 puntos de acogida habilitados para atender a los vecinos afectados por los incendios.

Además, podrán prestar servicio en aquellos municipios donde sea necesario, compatibilizando esta labor con sus rutas habituales.

Estos vehículos se desplegarán en estos centros de acogida, donde los ciudadanos podrán recibir atención psicológica, además de información, orientación y apoyo para realizar las gestiones que necesiten durante esta situación. El dispositivo prestará una asistencia prioritaria a quienes se han visto afectados por el incendio, muchos de los cuales han tenido que ser evacuados de sus viviendas y, en algunos casos, las han perdido como consecuencia del fuego.



Estas Oficinas acercan la Administración regional a los municipios de menos de 65.000 habitantes, facilitando a sus vecinos la realización de trámites sin necesidad de desplazarse a otras localidades.

Atención permanente a los 55.000 vecinos afectados

En estos momentos, más de 55.000 vecinos permanecen evacuados o confinados en 15 municipios de la región. Además, se ha llevado a cabo el traslado de 1.300 usuarios de 21 residencias y centros de atención social.

El Gobierno regional mantiene una comunicación permanente con los alcaldes de las localidades afectadas y continúa realizando visitas sobre el terreno, siempre en zonas seguras, para coordinar la respuesta, apoyar a los ayuntamientos y atender las necesidades de la población.

Asimismo, la Comunidad de Madrid ofrece atención psicológica en los 15 puntos de acogida habilitados. Además, garantiza el suministro de medicamentos tanto a quienes permanecen confinados en sus domicilios como a las personas

alojadas en estos recursos.

Prepara 300.000 kilos de forraje

Ayuso también ha anunciado que el Gobierno regional ha preparado 300.000 kilos de forraje, distribuidos en 20 tráileres, y ha dispuesto 10 depósitos de agua de 1.000 litros para abastecer a las explotaciones ganaderas afectadas por el incendio en cuanto las condiciones permitan acceder a las distintas zonas. Hasta ahora, 14 ganaderías han solicitado este apoyo, que beneficiará a cerca de 1.000 animales entre vacas, ovejas, cabras y caballos.

Su atención y la necesidad de facilitar el acceso a las instalaciones agrícolas y ganaderas situadas en espacios libres de llamas, mientras continuaban las labores de extinción, ha permitido habilitar el paso a estas fincas con todas las garantías para las personas.

Con la finalidad de garantizar la seguridad de estas propiedades y evitar robos, desde hoy será obligatorio presentar un documento que acredite la titularidad de una explotación ganadera en vigor —como la cartilla ganadera, la inscripción en el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) o la solicitud de la

Política Agraria Común (PAC)— para acceder a las fincas en las que exista una restricción de paso.

Esta medida responde a los casos detectados de suplantación de esta condición profesional y tiene como objetivo reforzar los controles de acceso a las zonas afectadas por el incendio, garantizando al mismo tiempo el paso de los propietarios y su movilidad en condiciones de seguridad.