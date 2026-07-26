El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha vuelto a ofrecer un balance de la situación desde el puesto de mando de la UME, instalado en Navaluenga (Ávila). Este domingo se está evaluando de manera individual la situación de cada municipio para poder dar la máxima seguridad a los vecinos de la zona, pero por el momento más de 35.000 personas permanecen evacuadas y más de 20.000 continúan confinadas, tal y como ha declarado el delegado. Además, hay más de 3.000 personas realojadas en los distintos puntos de acogida que se han habilitado hasta en 14 municipios de la región. Hasta que no se garanticen las condiciones de seguridad óptimas no se modificarán las decisiones tomadas respecto a los vecinos.

Por el momento, las previsiones son buenas. Durante la noche han bajado mucho las temperaturas y este domingo no se esperan fuertes vientos por lo que se habla ya de una "ventana amplia" para poder luchar contra el fuego. Martín ha asegurado que, en este momento, se está pendiente y se está trabajando en tres puntos: - El fuego en el Este se estaría consolidando. - En el Oeste el fuego sigue en activo y continúa avanzando, por lo que continúan protegiendo las poblaciones y edificaciones de la zona. - Y se ha incorporado la preocupación por las reactivaciones del fuego que podría empujar hacia la zona Norte, con especial atención al pantano de San Juan.

El delegado del Gobierno ha pedido a la ciudadanía "un esfuerzo adicional" y les ha agradecido su esfuerzo tanto a la ciudadanía como a los servidores públicos y a los medios de comunicación.