'El País' decide poner en el punto de mira a "la España rica de las urbanizaciones" de Madrid

En las horas en que el fuego que está devorando miles de hectáreas en la sierra oeste de Madrid, y tras los ataques a la Comunidad con Óscar Puente a la cabeza por pedir ayuda para combatir un fuego de gigantescas dimensiones, El País ha publicado un desconcertante artículo sobre un punto de la región a la que no llegó, ni va a llegar, el incendio: municipios como Villanueva de la Cañada, Villaviciosa de Odón y Boadilla, calificados de "acomodados". Lo hace bajo este titular: "La España rica de las urbanizaciones bosque siente cerca el peligro del fuego: "En algún momento nos puede pasar".

El autor del artículo, Fernando Peinado, habla del "miedo" que pasaron sus habitantes y la nube de humo que los cubrió, que llegó a otros múltiples puntos de la región y de fuera de ella, como Guadalajara y Toledo. Peinado se centra no obstante en los habitantes de estos "municipios acomodados y mucho más poblados" que los afectados por el fuego, donde se asientan, dice, "lo que algunos llaman urbanizaciones bosque, entornos privilegiados pero expuestos al peligro de los incendios".

El fuego del gran incendio que arrasa el suroeste de Madrid ha afectado a pequeños pueblos rurales de la zona más periférica de la región. De haber penetrado hacia la capital, las llamas hubieran afectado a los municipios acomodados y mucho más poblados como Villanueva de la… — EL PAÍS (@el_pais) July 26, 2026

"Aquí no se ha desatado el pánico, pero el episodio ha dejado mal cuerpo a algunos", cuenta el periodista, que habla de las "ovejas bombero" que trabajan en Boadilla y en el monte que rodea al municipio, "una joya", según el alcalde. También pone el ejemplo de "la respuesta rápida" con la que cuentan, dice, urbanizaciones como La Finca, en Pozuelo, con un parque de bomberos próximo. Allí, enfatiza, "vive parte de la élite y celebridades de España".

El titular sobre los "ricos" de Madrid que se salvaron del fuego en medio de la polvareda política e incluso sindical que se ha querido levantar desde el primer minuto ha tenido múltiples respuestas en las redes sociales ("periodismo basura") e incluso en el propio periódico entre los suscriptores que pueden comentar, entre los que hay quejas de la intención de "generar mierda y polémica" y del "ánimo constante de hacer artículos sobre ricos y pobres".