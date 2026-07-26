Las lágrimas de Ayuso al hablar de la devastación del fuego

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, volvió a comparecer este domingo desde Villamanta, que acoge a algunos de los miles de evacuados por los incendios, desde donde ha prometido medidas inmediatas de recuperación ("Madrid no se para") y ha pedido solidaridad y comprensión con los madrileños, "porque nosotros siempre estamos cuando se nos necesita".

Ayuso ha pedido que no haya enfrentamientos, que no se desanime a la gene y que tampoco se les traslade a los alcaldes lo que no es de su responsabilidad o su culpa. "Ahí vamos a estar los demás para abrigarles, para ayudarles y nuevamente para animar a los madrileños y al resto de los ciudadanos que viven entre nosotros para que sigan dando ese ejemplo de solidaridad y de acompañamiento en estos momentos", ha resaltado dando un mensaje de apoyo a los regidores de las zonas devastadas, también las de Ávila.

Ayuso se ha emocionado en algunos momentos de su intervención y ha tenido que interrumpirse unos instantes. "Todo el mundo se ve con la incertidumbre", ha dicho, pero "no puede pensar que está solo. En la Comunidad de Madrid no se está solo. Los servicios públicos de Madrid van a estar ahí".