Los Reyes visitan en Villamanta a los afectados por los incendios: "Unidos se puede afrontar cualquier riesgo"

Los Reyes han visitado este mediodía a los afectados por los incendios en la Comunidad de Madrid. Tras varias jornadas marcadas por la gravedad de los incendios, Felipe VI y doña Letizia han acudido hasta la localidad madrileña de Villamanta donde han sido recibidos por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el general jefe de la UME, Francisco Javier Ramos, y Mariano Núñez, alcalde de Villamanta.

A continuación, han saludado a los vecinos que se han concentrado en las puertas del polideportivo La Chopera, donde les han recibido entre aplausos y muestras de cariño, mientras los Reyes les han dedicado palabras de ánimo. A continuación, han recorrido las instalaciones del polideportivo que acoge desde ayer a los vecinos que han sido evacuados de las localidades de Aldea del Fresno y Villa del Prado, así como de otros municipios del suroeste de la Comunidad de Madrid.

Durante la visita, los Reyes han podido hablar con los 220 afectados, a quienes han querido escuchar sus testimonios, trasladar su apoyo, así como agradecer a todos los voluntarios la gran labor que están realizando, ayudando y asistiendo a los vecinos evacuados.

Antes de acudir a Villamanta, Felipe VI ha conversado telefónicamente con Antonio Vicente Rubio, el alcalde de El Escorial, a quien ha trasladado su apoyo y cercanía, y ha expresado su preocupación por la evolución de los incendios que afectan a la Comunidad de Madrid y Ávila. Asimismo, ha querido agradecer la colaboración y solidaridad de los ciudadanos a quienes ha pedido prudencia mientras continúan las labores de extinción.

León XIV, durante el rezo del Ángelus desde Castelgandolfo de esta mañana 26 de julio, ha enviado un mensaje de apoyo por los "devastadores incendios" que están afectando a España y Francia. El Papa ha expresado su cercanía a las personas afectadas y ha pedido rezar por los equipos de emergencia que trabajan en las zonas más castigadas.

Una vez concluida la visita, don Felipe ha manifestado que han querido "mostrar nuestro apoyo, cariño y comprensión a todos los desplazados. Han perdido alguno muchos bienes y hemos perdido también un patrimonio natural incalculable". "La coordinación está siendo ejemplar. Unidos se puede afrontar cualquier riesgo. Se están empleando todos los medios humanos y materiales para luchar contra los incendios. Lo más importante es garantizar la vida humana y preservar la seguridad". Además, el Rey ha insistido en que es importante "atender las indicaciones de las autoridades para ser lo más eficaces posibles y que contribuyamos para que la emergencia dure lo menos posible".

Por su parte Doña Letizia ha querido destacar los testimonios de los vecinos que les han preguntado "que hay que hacer para que esto no vuelva a pasar. Están todos muy agradecidos, así que escuchar con atención es importante".