Mientras se sigue luchando contra el fuego en la Comunidad de Madrid, en Ávila y Toledo, el Gobierno sigue a la carga contra Isabel Díaz Ayuso intentando volver la devastación en su contra. Tras los primeros ataques desde el Ejecutivo por el hecho de que la región pidiera la declaración de emergencia nacional, con Óscar Puente a la cabeza que llegó a llamarla "mamarracha", este domingo es el ministro Óscar López y líder del PSM el que carga contra la dirigente popular. En una entrevista en eldiario.es, llega a decir de ella que es "puro odio".

El socialista arranca sus críticas tras una pregunta sobre si Ayuso pidió la emergencia nacional "porque no tiene medios o porque no quiere asumir responsabilidades". Recogiendo el guante, López se jacta de que su Gobierno, que en la DANA se negó a elevar el nivel de emergencia, "nunca se quita de en medio". "Antes de subir al nivel tres, en el nivel dos, el Gobierno de España ya tenía desplegados medios como corresponde y, por lo tanto, una vez que la Comunidad de Madrid lo ha solicitado, por supuesto, que el Gobierno se hace cargo, como lo hace siempre. Eso no significa que vayan a incorporarse medios que no estaban, ya estaban allí. Lo que pasa es que ahora asume la coordinación. El Gobierno siempre cumple con su obligación y nunca se quita de en medio", presume.

López enfatiza luego "las competencias autonómicas" en la gestión del fuego y dice que si llega a gobernar Madrid, algo improbable según los sondeos, "contará con plantillas estables, fijas, que trabajarán todo el año y con una unidad de emergencias propia, que no escatime recursos", en alusión al conflicto sindical que afloró en plena tragedia. "Es absolutamente prioritario. Nos jugamos vidas", dice.

Apunta luego sobre Ayuso que "evidentemente, las competencias están para ejercerlas". "Lo que no puede ser es que por la mañana, sesión de fotos y por la tarde dejación de funciones, que es lo que ha hecho, por ejemplo, la señora Ayuso. Hemos visto que por la mañana ha ido a hacerse el clásico libro de fotos y por la tarde lo que hace es renunciar a sus competencias", afirma sobre la dirigente popular y sus comparecencias de este fin de semana.

El ministro llega a decir de ella que "es veneno para la convivencia" y que su política consiste en "generar odio para que no se vea su gestión". Tras citar las residencias o a Álvaro García Ortiz, insiste López en que "Ayuso es puro odio". "Hay que acabar con ese odio y con ese Madrid antipático para el resto de España",, añade, "Madrid es mucho mejor que todo eso. Madrid está lleno de personas y de colectivos maravillosos. Hay que devolver la convivencia a Madrid".