No mencionó a ningún mandatario autonómico en concreto pero tampoco hacía demasiada falta: la inmensa mayoría de comunidades autónomas – incluyendo las más castigadas estos días por los incendios- están gobernadas por el PP. Pedro Sánchez volvió a insistir este lunes en la necesidad de firmar un pacto de Estado contra el cambio climático.

Lo hizo durante su visita a la zona afectada por el incendio de la Vall d'Uixó (Castellón), que ha calcinado más de 7.000 hectáreas, donde estuvo acompañado por el presidente valenciano, el popular Juanfran Pérez Llorca. "Pido por favor que estemos en la prevención, y para eso pido que materialicemos de una vez por todas un acuerdo de país, un pacto de Estado frente a la emergencia climática".

"Tenemos que estar todos en la prevención para que la reconstrucción sea más rápida", incidió. "Los incendios se irán, pero cada año debemos estar preparados para una emergencia climática que está superando todos los niveles y magnitudes de los que viene advirtiendo la ciencia".

Minutos más tarde se encontró con la réplica de Isabel Díaz Ayuso. "No es momento de dar soluciones de brocha gorda para eximirnos de cualquier responsabilidad. Rigor jurídico, rigor científico. Vamos a ver en qué podemos todos mejorar y ya está", dijo la presidenta madrileña desde el puesto de mando de Navalcarnero.

"Es momento sobre todo de apagar incendios, evaluar daños y, también, pues trabajar para que esto no siga sucediendo", insistió la jefa del Ejecutivo regional. Preguntada por los periodistas por críticas y polémicas suscitadas por algunos miembros del Gobierno central, como los ministros Óscar Puente y Óscar López, Ayuso volvió a subrayar que no es el momento. "Estamos trabajando entre administraciones, entre aquellos que estamos preocupados por la situación y sobre las polémicas que buscan otros, ni caso".

Ahora bien, sí se pronunció sobre las palabras de Sánchez. "Sobre la propuesta de emergencia climática, he estado mirando las hemerotecas y veo que desde el 2014, el gobierno, en concreto el presidente del gobierno, viene hablando de ello. Pues 12 años más tarde, si es tan emergente, solo pido que nos diga cómo lo va a resolver".

Para la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, el Gobierno de Pedro Sánchez utiliza el cambio climático "como mantra" para evitar que se hable de su "mala gestión" y de lo que "no hacen y de lo que dejan de hacer" en materia de prevención de incendios.

Así lo denunció en una entrevista en esRadio, donde se refirió a los incendios forestales que ha calcinado miles de hetáreas de la Comunidad de Madrid y de las provincias de Ávila y Toledo.

La dirigente popular afirmó que es "de perogrullo" que el clima ha cambiado y defendió que la cuestión es cómo se actúa para hacer frente a los nuevos retos medio ambientales. En este sentido, sostuvo que el Ejecutivo recurre al "mantra del cambio climático" para no hablar de que no se realizaron las obras necesarias para evitar una riada como la provocada por la dana o de que no se han modernizado los hidroaviones, a pesar de que, según ha dicho, el propio Gobierno reconoció la urgencia de hacerlo.

Además, aseguró que el Ejecutivo necesita la "polarización y el lodazal para intentar sobrevivir", algo que, en su opinión, demuestran declaraciones como las del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, que tienen por objeto "inflamar" el debate público y político.